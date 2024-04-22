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本周「血型+生肖」財運TOP5！A型1生肖「大賺一筆」：替自己加薪

聯合新聞網／ 安妞星座
本周財運曝光。（本報系資料庫）
本周財運曝光。（本報系資料庫）

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人拿出開朗樂觀的態度，就能讓業績直直往上衝，有人則是努力絕對不會白費，一下子讓荷包飽滿起來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬狗

如果你是普通的上班族工作者，總是領著一成不變的薪資，在這段時間裡，不妨自己替自己加薪，本周的財運很不錯，可以嘗試各種類型的短期投資，你可以多聽取專家的意見，再加以分析判斷，大膽的將資金投入市場中，就能在短時間內獲利，替自己的荷包大賺一筆。

第四名：血型AB型+生肖屬羊

如果你是飽受摧殘，常常被人掛電話的電話銷售員，在這段時間裡，你要趕快整理好自己的情緒，拿出開朗樂觀的態度去面對每一位客戶，本周的你有很不錯的好運，你所遇到的人，正好都需要你的產品，你可以大膽的推薦，詳加說明，就能幫助自己的業績直直往上衝。

第三名：血型A型+生肖屬兔

理財很麻煩，幫人理財更麻煩，如果你是背負著客人萬千期待的理財專員，在這段時間裡，是你魅力大爆發的時候，你的話語充滿著誘惑和說服力，透過自己專業的分析和誠信的推薦，就能讓客戶頻頻點頭，對你深信不疑，願意砸重金下單，讓你贏得豐厚的獎金。

第二名：血型O型+生肖屬牛

做生意是種挑戰，客人來來去去，你永遠不知道今天的生意是好是壞，如果是在夜市擺攤，或是在任何地方的攤商，在這段時間裡，人氣將直直往上衝，假使有在經營社群網站，本周更要多發一些動態吸引人潮，讓更多人關注，這將會為你帶來豐盛的果實，讓財庫滿滿的進帳。

第一名：血型O型+生肖屬龍

專門拉攏甲乙雙方的仲介人員，無論是哪方面的領域，在這段時間裡要更積極努力，因為財神爺已經盯上你了，本周你的努力絕對不會白費，你只需要替雙方設想，盡力的拉合，就能讓雙方達成共識，順利簽下合約，屆時就能有大筆金錢入帳，一下子讓荷包飽滿起來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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