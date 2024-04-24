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震不停…影響2024國運？吠陀占星師示警：「這2時間點」台灣最亂

旺好運／ 李靜唯老師
圖為星座示意圖。圖/ingimage
圖為星座示意圖。圖/ingimage

4/14凌晨伊朗首度空襲以色列，吠陀占星專家李靜唯老師表示，當時吠陀占星的「太陽」正式進入牡羊座零度的甘達，是一個令人窒息的度數，牡羊座代表戰爭及武器，太陽進入牡羊是很旺的相位，一旦與木星合相會放大領導人的控制欲與報復心態，中東衝突一如星象顯示再度擴大，而且欲罷不能！

反觀身在台灣的我們尚未走出0403花蓮地震的陰影，好不容易餘震稍歇，嘉義卻連續兩天21起地震，再加上目前天空水星還在逆行中，「火星土星」也密切合相，這個月底前依舊要特別注意地震的風險，此外，不僅看到了黃子佼令人髮指的變態醜聞，也看到這個世界每天在上演情殺仇殺自殺槍殺的復仇戲碼，還有燒也燒不完的大火。

4/23中午火星離開水瓶也進入雙魚座，而金星也在雙魚座的甘達點，23-25這兩天「火星羅喉金星+水逆」四星齊聚於雙魚座，這意味著關於大海的怒吼，領土的戰爭以及水火無情造成的天災不得不慎，再加上4/25金星離開雙魚進入牡羊座的甘達點，除了地震洪水火災雷暴雨土石流相關的災難之外，也要注意全台大停電可能變成常態！

此外，隨著性剝削產業鏈「創意私房」進入偵辦，所有關於政治圈演藝圈及檯面上「男性」公眾人物關於情色及貪污的醜聞（台南大光電）與各類新型詐騙手法將會陸續曝光，當金星進入甘達的「業力之結」，也意謂著業力是長期累積且無法抵銷的，台灣第二階段的「MeToo」風暴儼然已暗潮洶湧，這次風暴延燒將會更甚於去年，加害者手法更是人神共憤！除了已曝光的黃子佼將承受更大的批判之外，6月底之前也許會有更驚人的秘密及真相被曝光。

李靜唯老師曾經提過台灣2024的國運盤要特別注意兩個時間點，一個是今年3到8月，一個是11月到明年1月，除了天災還是人禍，尤其跟性變態、毒品、詐騙、食安風暴及貪污腐敗相關的醜聞層出不窮，真的是一個「亂」字了得！

不得不說整個4月很難風調雨順，隨著天氣越來越熱，極端天候所引發的天災儼然已變成生活常態，而伊朗的報復性攻擊不僅讓中東衝突很難善了，地緣政治的衝突更要謹防擦槍走火，金融市場包括股市及虛擬貨幣也會劇烈起伏，唯一的好消息就是黃金或某些新創科技股與軍工股可能會再創新高！

李靜唯老師勉勵大家，相信最近很多人都心煩意亂，躁動不安，尤其是吠陀上升或太陽「雙魚處女水瓶獅子」堪稱4月重災戶！雖然天災人禍我們無能為力，雖然天下太平我們無能為力，但我們唯一能做的就是追尋自己內心的和平，唯有內心平和了，才可能身處亂世而臨危不懼。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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MeToo 地震 星座 食安 黃子佼

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