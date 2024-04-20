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下周生肖運勢／財運+事業「豬突猛進」、鼠財源滾滾、這生肖邊玩邊賺錢

旺好運／ 曼樺老師
圖為示意圖。圖/ingimage
圖為示意圖。圖/ingimage

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行4/21-4/27。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.豬：

本周運勢翻紅，人氣大旺，為第一名。財星高照，有貴人加持。事業顯出霸氣，工作量激增，連假日都有加不完的班。

2.鼠：

本周運勢上揚，表面按兵不動，實際蓄勢待發，為第二名。突破萬難，過關斬將，財星順利的一周。

2.馬：

本周運勢青雲直上，信心十足，同為第二名。工作穩中求貴。圓融的人際關係日漸成熟，成為冥冥中的助力。

3.蛇：

本周運勢不俗，順風順水，為第三名。職場主管在待人處事上，不宜霸道無理，以免招災惹禍。

3.虎：

本周運勢小升，振奮信心，同為第三名。運勢宛如枯舟得水，使得前進，煩惱壓力，終於得以完全解決。

財運前三名】

1.豬：

本周正財運，偏財運都不錯，強大的人脈關係，讓你在投資理財上增加不少收入，完全不受景氣差影響。

2.鼠：

本周業務量激增，帶來工作上的正財豐沛。一直很努力，也懂得廣結善緣，小心理財，讓你財源不斷。

3.馬：

邊工作邊玩，邊賺錢邊理財，這是你今年的突破，目前處在一個平衡向上的階段，還需要再加把勁。

【感情運前三名】

1.馬：

未婚者愛情運勢強大，開心享受美食之旅小島旅遊，並用短片記錄著美好生活的一切。

2.蛇：

愛情運上升，目前單身的你，幽默兼具，能言善道，多才多藝，不缺羨慕的粉絲，終於遇上一位你願意放下身段追的人。

3.鼠：

感情運甜蜜，有個愛你的人，是最大的幸福，這個人，不一定十全十美，不過卻燒得十全十美的好菜。

3.豬：

愛情運甜蜜，回味你與他相戀的地方，感觸良多，歲月催人老，唯一不變的是倆人愛情彌堅，更加幸福。

3.虎：

本周單身愛情運悄悄上升，剛認識的異性，兩人都充滿熱情，朝思暮想，恨不得進一步熟悉。

【健康運前三名】

1.馬：

健康運優良，足部護理是你本周的重點，有空可多泡腳或是到足底按摩中心來個全身大放鬆才是。

1.蛇：

健康運不錯，調整經過飲食三周後，氣色變佳，水腫消失，身形更加優美，生活狀態也變得積極，年輕真好。2.3.

2.豬：

健康狀況不錯，維持一周一次的夜間網球運動，大量的流汗與奔跑，讓你循環恢復正常。

3.猴：

健康運勢尚可，精神還不差，但也要加強固本，注意調養身體才是中年女性最為重要的事。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

生肖 財運

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