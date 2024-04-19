穀雨節氣到！ 命理師：3生肖防小人、7生肖財運爆發

今進入穀雨節氣，天氣忽晴忽雨，這段期間適合開運讓小人退散，國際天星命理風水專家邱彥龍就提醒，有7個生肖這段期間運勢超旺，但生肖雞、鼠跟猴者身邊小人還是很多，可以多補運。其他像屬龍者則是貴人運超旺，屬牛者是有暗財，屬兔者則是事業財運都走在好運上，可以好好把握。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(4/19至5/5)運勢最強7生肖，分別是：

Top7 ： 兔

屬兔的朋友，這段期間建議往外地、國外或網路方面發展，會擁有大財運跟獲得貴人相助，事業財運旺，只要服務好客戶即可，但要多注意腰、背、腎、耳鼻喉、呼吸系統、筋骨痠痛等健康問題。

Top6 ： 猴

屬猴的朋友，這段期間，在外地、國外或網路方面，能擁有名聲與財富，雖然合夥人或客戶的問題會比較多一點，照著自我的規劃進行即可。注意小人。

Top5 ： 雞

屬雞的朋友，這段期間擁有升官發財的機會，無形的磁場相隨，網路方面容易獲得高粉絲流量，也有中獎的機會，但要慎防小人。

Top4 ： 狗

屬狗的朋友，這段期間，合約、溝通需要多次考量，最好等到4月26日以後再做重大決定，多在朋友圈和外地、國外行走，可得到大家的愛戴，把事業建構好，能有盆滿缽滿的機會。

Top3 ： 牛

屬牛的朋友，這段期間擁有暗財的力量，會有人主動給你賺錢的機會，並為你帶來財富，事業固然變化多，相對的還是很順利，因為受到財神的眷顧，努力積極賺錢是者段期間的首要任務。

Top2 ： 鼠

屬鼠的朋友，這段期間容易受到關注，擁有出名的機會，名氣大漲，並且擁有突然來的好運與財富，但在人際關係中較容易遇到衝突與紛爭，建議善用自我的高情商來解決，可以往國外、遠地或網路、宗教、高等教育方面發展，可以得到很好的收穫。

Top1 ： 龍

屬龍的朋友，這段期間幸運之神相隨，運勢超旺，在事業上擁有大財的機會，偏財運佳，與家人、孩子、對象感情容易升溫，並且有無形的磁場加持，只是這段時間行車要注意安全，還有兄弟姊妹或鄰居比較有災難，可隨時提醒注意。

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