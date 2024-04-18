4月23日武財神生日！這天「補財庫」4生肖不可錯過

農曆3月15日為武財神聖誕日，今年適逢國曆4月23日(周二)。武財神又稱為「中路財神」，是民間信仰的一位財神，一般認為是趙公明。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，在當天有4個生肖，特別適合補財庫，可到各大財神廟補財庫，或者至便利商店捐款即可補福德，有福有財。

《補財庫生肖》

第四名－狗

狗當心購物容易花光積蓄或者買到不好的物品，若從事創業的人也要小心謹慎，容易遇見奧客、或小人暗算。

在工作上，狗會碰到老鼠屎，可能出現豬隊友幫不上忙或幫倒忙，也可能是無法理性溝通的奧客，甚至是愛聊他人八卦閒話的是非人等等，務必小心。

第三名－鼠

鼠在生活中很隨性，容易一心多用不夠細心，造成物品受到損壞，也會有突發的事件使得必須要支出，例如手機壞了、車子耗損、電腦、3C用品耗損或是接到罰單等狀況。

第二名－龍

龍要注意生活中的小細節，不超速、不開快車，日常使用物品要隨時檢修，才能躲過厄運，另外要注意感冒生病，容易花錢看醫生導致破財，小孟老師也建議，多穿紅色衣服能破此厄運。

第一名－豬

豬當心健康問題，身心可能承受苦楚，可能是舊疾復發，也可能是被人傳染的感冒，抑或是沒有照顧好自己的狀況引起等等。小孟老師提醒，健康最重要，千萬當心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。