快訊

空軍P-3訓練驚傳意外 小牛飛彈練習彈「不明原因」掉入海中

下班注意！3縣市大雨特報 強降雨恐持續至晚間

影／女推輪椅叔叔領貸款「逼簽字」...銀行員急報警 意外揭恐怖真相

4月23日武財神生日！這天「補財庫」4生肖不可錯過

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
北港武德宮是香火鼎盛的武財神廟。圖／北港武德宮提供
北港武德宮是香火鼎盛的武財神廟。圖／北港武德宮提供

農曆3月15日為武財神聖誕日，今年適逢國曆4月23日(周二)。武財神又稱為「中路財神」，是民間信仰的一位財神，一般認為是趙公明。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，在當天有4個生肖，特別適合補財庫，可到各大財神廟補財庫，或者至便利商店捐款即可補福德，有福有財。

《補財庫生肖》

第四名－狗

狗當心購物容易花光積蓄或者買到不好的物品，若從事創業的人也要小心謹慎，容易遇見奧客、或小人暗算。

在工作上，狗會碰到老鼠屎，可能出現豬隊友幫不上忙或幫倒忙，也可能是無法理性溝通的奧客，甚至是愛聊他人八卦閒話的是非人等等，務必小心。

第三名－鼠

鼠在生活中很隨性，容易一心多用不夠細心，造成物品受到損壞，也會有突發的事件使得必須要支出，例如手機壞了、車子耗損、電腦、3C用品耗損或是接到罰單等狀況。

第二名－龍

龍要注意生活中的小細節，不超速、不開快車，日常使用物品要隨時檢修，才能躲過厄運，另外要注意感冒生病，容易花錢看醫生導致破財，小孟老師也建議，多穿紅色衣服能破此厄運。

第一名－豬

豬當心健康問題，身心可能承受苦楚，可能是舊疾復發，也可能是被人傳染的感冒，抑或是沒有照顧好自己的狀況引起等等。小孟老師提醒，健康最重要，千萬當心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財神

延伸閱讀

超善變四生肖！猴選擇困難、蛇忽冷忽熱、龍老大心態、「這生肖」自己分手又求復合

四生肖相親遇到好緣份！屬蛇適合文藝咖 1類人約會首選高級餐廳

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1生肖「財運很旺盛」：避免1大忌

祖上積陰德才能娶得到的4個生肖女！溫柔賢慧 人品又非常好

相關新聞

4月23日武財神生日！這天「補財庫」4生肖不可錯過

農曆3月15日為武財神聖誕日，今年適逢國曆4月23日(周二)。武財神又稱為「中路財神」，是民間信仰的一位財神，一般認為是趙公明。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，在當天有4個生肖，特別適合補財庫，可到各大財神廟補財庫，或者至便利商店捐款即可補福德，有福有財。

天選領袖「團隊定心丸」！天蠍一針見血、牡羊帶頭衝、前世界首富星座也上榜

有些星座天生就自帶領袖光環，可靠又散發魅力，總能激發團隊士氣，讓人忍不住想跟他們一起打拚。搜狐網分享，「天生的領袖星座，哪些星座天生就具備領導能力？」快看看誰上榜。

2024快擋「職場小人」…雙子身陷謠言、獅子易被激怒、這星座別信身邊人

都說「職場如戰場」，每個人都想在職場上追求成功，難免路上會遇到小人擋路，搜狐網分享，在2024年，以下幾個星座的人要特別小心職場小人

超善變四生肖！猴選擇困難、蛇忽冷忽熱、龍老大心態、「這生肖」自己分手又求復合

和人相處，順著毛摸很重要，但有一群人超級善變，今天說好的事情，明天又推翻，甚至一言不合就翻臉。搜狐網分享，「最善變的四大生肖」，快看看都有誰。

誰上半年會遇金錢詐騙 ？雙魚別信熟人、天秤投資先做功課、這星座毀在「發財夢」

詐騙永遠都防不勝防，有時候你明知道這些詐騙手法，卻還是會不小心落入陷阱成為待宰羔羊，星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享2024上半年最容易受騙的三個星座，請參考太陽星座、上升星座和木星。

紫水晶顧健康！想要療癒身心…用它就對了

長久以來，紫水晶一直受到許多人的喜愛，無論你需要進行哪種類型的療癒，紫水晶一定是完美的首選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。