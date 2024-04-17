動盪中仍「錢途亮眼」！近期財運爆棚的3大生肖

最近這幾周以來，凡事似乎進入了一種紛擾的局面。不過，這種動盪期，同時也是觀察時勢、開發新局的好時間，如果能抓準潮流，說不定就能找到生財的契機呢！現在就跟著科技紫微網來看看，12生肖最近是否能迎來大好財運？其中有幾個生肖的財運相當亮眼喔！

正財最佳：

生肖牛、生肖馬



偏財最佳：

生肖猴、生肖馬

生肖鼠

由於想要擺脫紛亂的財務狀況，念頭過於急切，物質慾會因此急劇加重，對錢財斤斤計較得有些過火，恨不得將每一分錢都掰開來用。雖然這樣能摳住一些小錢，卻容易把人際關係弄得很糟糕。失去了周圍人的助力與能量，你的財運將面臨「跌停板」的危險。因此，交際上的費用，該用的絕對不能省，今天的投入就是明天的收穫！

生肖牛

最近財氣興旺，有做必有得。只要不坐吃山空、不懶在家裡，名下資產就有增值的趨勢！尤其懂得人情世故者和注重熱心服務的人，會因貴人的加持，而有多方進財的喜訊。投資理財宜放長線，以守代攻，不急功躁進，不任意行事，即可確保資產緩緩增值。此運尤其有利於購買績優股、收藏古董藝品、珠寶黃金等方面的投資項目。

生肖虎

你的心智不堅定，對本月財運的影響比較大。由於容易受到外界環境的干擾，或是自己的想法一直不斷變化，因而不易下決策，或是決策失誤。遇此運者，應該控制心性，不宜花費太多心思在金錢遊戲上，否則只會徒增困擾或遺憾。倘若把精力放在正財上，默默的耕耘，財神雖然會遲到，但絕對好過財運落空。處理財務問題時，宜藏不宜顯，若能暗中處理、保持神秘感，較不會受到外人的干擾而改變決定。

生肖兔

此月財運會有仰人而富、看他人臉色吃飯的傾向。此段期間，務必與直屬長輩、上司、客戶保持良好關係，切莫犯上！領薪者必須在專業的方向更上一層樓，否則薪資收入會出現不穩定的跡象。投資理財上則適合風險低、穩定性強的金融商品，例如：定存、基金、績優股、政府公債等等。

生肖龍

這個月財運不發達，生活上的意外支出會增加不少。雖然也會有些預期之外的機會降臨到你頭上，但由於你太過患得患失，分析又分析，結果會浪費掉很多時間，錯失良機。機會是轉瞬即逝的，就算把問題看得再透徹，卻抓不住機會，也是徒勞。何不放手一搏，做了之後再去考慮如何修正呢？

生肖蛇

本月的財運與你的聲譽直接掛鉤，需用心維繫個人形象與信用，尤其曝光率高、常與人接觸的工作者。譬如，知名人士必須遵守法律，一旦自己破壞形象，財神就會捨你而去；業務工作者要講信用，若不認帳，業績會跟著滑落。另外，行車走路時也要注意遵守交通法規，不然罰單會緊跟著上門。收取現金時一定要擦亮眼睛，本月會特別容易邂逅假鈔。

生肖馬

財神來報到，是大豐收的一個月，得財輕鬆不費力，現成的撿錢機會多多。上班族有加薪、領分紅獎金的機會；業務工作者佣金收入會不錯；經商者只要企業形象優良，就會有綿延不絕的財路。此運頗利生意頭腦，同時也易促發你想要當老闆的經商念頭，其實只要方向正確，秉持小處著眼、大處著手的踏實經營策略，多能旗開得勝。

生肖羊

財富易受破耗之神干擾，稍有不慎就會引發財務危機，踏實經營才是降低耗財根本的解決之道。投資上，那些變化快速型的金錢遊戲儘量別碰為好，簡單而不太動腦的理財方式會比較適合你本月財運的狀態，複雜多變化的理財工具會造成你無謂的焦慮。另外，切忌替人做保，否則錢財和名譽受到牽連的可是你哦！

生肖猴

正財偏財兩邊旺，賺錢門道多，尤其有利於憑技藝、人脈關係、股市投資（然而僅利股市老手）、新奇創意來開源，也可買買彩券試手氣。一般而言，只要不沉迷賭博，不遊手好閒，必能搭上搶錢潮的順風車。在投資行為上，須防貪心不足而撐破肚皮，務必急流勇退、見好就收，以免一切心血變成過路財神，淪為財來財去的泡沫遊戲。

生肖雞

財運起伏大，一會兒財路顯現、格外誘人，一會兒危險來臨、措手不及，因此千萬要避免誘惑大、波動大、風險大的投資計畫。合作、合約方面會因為意外狀況出現，而產生財務糾葛。合作時最好多與合作夥伴主動溝通，互通有無，這樣能使誤會發生機率降到最小，並對求財之路大有裨益。

生肖狗

過度謹慎，讓你變得膽怯，導致本月的財運撲朔迷離。對事物不敢下判斷，拖拖拉拉，延誤時機，導致能賺的賺不到，防虧損卻防不了。聽取別人的建議是不錯，但是建議越多，越會使你混亂。第一反應往往才是你的最佳判斷，因此這個月應相信自己最初的直覺，勇往直前。

生肖豬

財運發力，人緣、人氣、名氣都是你本月進軍錢場的入場券，而服務熱忱與捨得付出，則是創造名聲的基本功。如此良性循環，財務狀況自然會欣欣向榮。不過，樂善好施也還是要有分寸，避免海派裝闊，與浮濫施捨，否則會導致支出嚴重超出預算、聚財不易，或發生為他人作嫁衣裳的倒楣事。

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