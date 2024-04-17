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穀雨節氣限定！開桃花招財必看 「4生肖」要把握轉運好時機

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圖／canva
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穀雨（陽曆2024年4月19日），二十四節氣之中的第六個，也是春季的收尾節氣。這個節氣代表的是從春末到夏初的過渡時節。對農人來說，穀雨到來，意味著農事活動變得愈加繁忙，對一般人而言，穀雨則是提醒我們，要開始脫離冬季的慢節奏，去迎接變化與挑戰。跟著科技紫微網一起來了解，該如何渡過穀雨，又有哪些生肖能在此期間獲得好運？

穀雨節氣限定！開桃花招財必看，尤其這些生肖要把握轉運好時機！(圖片來源：Shutterstock)
穀雨節氣限定！開桃花招財必看，尤其這些生肖要把握轉運好時機！(圖片來源：Shutterstock)

如何在穀雨招好運

第一招：自然親近法

在這個節氣，建議你走進自然，無論是上山賞花，還是在家中或辦公室擺放一些綠色植物都可以。綠色植物不僅能帶來清新的氣息，還能吸引好運，為生活增添生機與活力。在辦公室適宜種植一些易養護的植物，如萬年青、黃金葛、馬拉巴栗等，既能美化環境，又能提升好運氣。

第二招：春雨滋養法

傳說在穀雨時節收集的雨水具有特殊的能量。若能在穀雨當天收集雨水，用這水來澆灌植物、或是作為日常清潔之用，可以為個人帶來清新的氣場，淨化負能量，吸引正能量。如果當天沒有下雨，也可以在該日的早晨用清水裝滿一個透明玻璃瓶，放在室外接受自然陽光的照射，晚上再收回，也能收集到自然的正能量喔。

第三招：茶道凝神法

穀雨是春茶採摘的季節，這時期的茶葉因為得到了春雨的滋潤，茶香格外鮮美。在這個節氣裡，選擇一款品質上乘的春茶，靜坐品茗，不僅能體會茶中的自然之美，也能透過這一過程來凝神靜氣，調整身心狀態，提升個人魅力與運勢。

第四招：賞牡丹招桃法

穀雨季節，牡丹盛開。牡丹被譽為「花中之王」，象徵富貴與吉祥，也象徵愛情。若有機會，不妨前往牡丹花展，或在家中擺放牡丹花卉圖騰的裝飾品。賞花可以淨化心靈，吸引正能量，更能為你的愛情運勢帶來新的生機、與盛開的機會。

第五招：桃花水淨化法

在穀雨這天，使用桃花泡製的清水洗面或沐浴，據說有招引愛情之效。桃花水一方面能改善皮膚的質感，讓人看起來更加容光煥發，另一方面，它還具有提升個人魅力和增強桃花運的神奇效果。這種自然的魔法，能夠讓你在無形中散發出吸引異性的獨特氣息，為你的愛情路增添不少助力。

哪些生肖在穀雨節氣前後轉運

而接下來介紹的四大生肖，將在穀雨節氣迎接一波好福氣。

生肖虎

財源大開，偏財運很好。刮刮樂、運彩等可以買一些，中獎機率大，股票、外匯等投資該出手時就出手，由於此階段財運很好，多能小賺一筆。

生肖兔

財神爺眷顧，花費減少，手頭明顯寬裕起來。由於工作賣力，將有意外的獎金可領。一直想買的東西也會在此期間開始大力打折促銷，會有種撿到大便宜的幸運感。

生肖羊

好事成雙，事業財富雙雙有喜！

事業方面會接二連三有好消息傳來，讓你喜笑顏開。可以向老闆提一下升職加薪的事，或者毛遂自薦要求參加你有興趣的專案，結果不會讓你失望的。

財富方面，你將有意外錢財入帳，如親友贈予、過去的債務還款等，可以買你心儀已久的東西了。網路抽獎命中率也在提升，看到機會就不要放過。

生肖猴

恭喜！愛情吉運喜神降臨，將為戀愛中的你製造甜蜜又浪漫的回憶。單身者也務必抓住這波全年最好運的時期，脫單的機會就藏在其中，此時相親的成功率也是最高的喔！

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偏財運 愛情運 生肖 科技紫微網 穀雨 節氣

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