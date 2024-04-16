藏很深？12星座的另一面…獅子雙面人、射手易怒體質、「這星座」永遠在說謊

每個星座都有一些面向不希望被人發現，很多時候，他們會把真實的自己隱藏起來，只讓一般人看到表象。到底12星座有什麼隱藏的面向呢？快來挖挖看吧。

▍白羊座／難以開口說我愛你

白羊座其實是一條筋

想東西一條筋

做事情一條筋

但要白羊座說我愛你是很困難的

▍金牛座／很愛哭又不能哭

金牛座的眼淚其實很氾濫

倔強的金牛座常因為倔頭過頭

又礙於面子不願意服輸而氣哭

▍雙子座／內心其實很自卑

雙子座內心深處其實有點自卑

平時愛交朋友又笑容滿面的雙子座

其實內心總有種不如人的感覺

▍巨蟹座／比起照顧人更愛獨處

巨蟹座其實很喜歡獨處

溫暖且愛照顧別人的巨蟹座

其實很多時候喜歡寧靜一個人

沈迷於自己的世界

▍獅子座／熱心助人但內心暗罵

獅子座其實很雙面人

表面的獅子座很熱情

凡事都不會拒絕

但背後助人後又會內心罵人

但這一面向只有非常親近的對象才會發現

▍處女座／感情裡都在演戲

處女座其實很會演戲

和處女座一起的人都覺得處女座很愛自己

很愛付出，很不計較

但大部分時間已經有想分手的事了

▍天秤座／對自己也戴面具

天秤座其實永遠戴著一個面具

沒有自我的天秤座對於不同的人

都會有不同的面具

有時天秤座也不知道真實的自己是怎樣

▍天蠍座／冷漠外表內心火熱

天蠍座其實很溫暖

總會默默記住關於你的細節

總在你需要時給得剛好

▍射手座／超級易怒體質

射手座其實很易怒

射手座做什麼事情都很認真

很多工作上的細節都會讓射手座很不爽

但由於善忘的個性

情緒來得快又走得快

▍魔羯座／一臉正經八卦王

魔羯座其實很三八

表面一臉正經

但很愛聽別人的八卦

會默默記在心裡

▍水瓶座／人生就是不斷說謊

水瓶座其實很愛說謊

這裡的說謊指無意識的

是因為水瓶座會隱藏自己的個性

不會直接說實話

▍雙魚座／溫柔外表內心固執

雙魚座其實很倔強

認定的事情很少更改

對還是不對

只要雙魚座覺得對的就是對

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