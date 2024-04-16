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藏很深？12星座的另一面…獅子雙面人、射手易怒體質、「這星座」永遠在說謊
每個星座都有一些面向不希望被人發現，很多時候，他們會把真實的自己隱藏起來，只讓一般人看到表象。到底12星座有什麼隱藏的面向呢？快來挖挖看吧。
▍白羊座／難以開口說我愛你
白羊座其實是一條筋
想東西一條筋
做事情一條筋
但要白羊座說我愛你是很困難的
▍金牛座／很愛哭又不能哭
金牛座的眼淚其實很氾濫
倔強的金牛座常因為倔頭過頭
又礙於面子不願意服輸而氣哭
▍雙子座／內心其實很自卑
雙子座內心深處其實有點自卑
平時愛交朋友又笑容滿面的雙子座
其實內心總有種不如人的感覺
▍巨蟹座／比起照顧人更愛獨處
巨蟹座其實很喜歡獨處
溫暖且愛照顧別人的巨蟹座
其實很多時候喜歡寧靜一個人
沈迷於自己的世界
▍獅子座／熱心助人但內心暗罵
獅子座其實很雙面人
表面的獅子座很熱情
凡事都不會拒絕
但背後助人後又會內心罵人
但這一面向只有非常親近的對象才會發現
▍處女座／感情裡都在演戲
處女座其實很會演戲
和處女座一起的人都覺得處女座很愛自己
很愛付出，很不計較
但大部分時間已經有想分手的事了
▍天秤座／對自己也戴面具
天秤座其實永遠戴著一個面具
沒有自我的天秤座對於不同的人
都會有不同的面具
有時天秤座也不知道真實的自己是怎樣
▍天蠍座／冷漠外表內心火熱
天蠍座其實很溫暖
總會默默記住關於你的細節
總在你需要時給得剛好
▍射手座／超級易怒體質
射手座其實很易怒
射手座做什麼事情都很認真
很多工作上的細節都會讓射手座很不爽
但由於善忘的個性
情緒來得快又走得快
▍魔羯座／一臉正經八卦王
魔羯座其實很三八
表面一臉正經
但很愛聽別人的八卦
會默默記在心裡
▍水瓶座／人生就是不斷說謊
水瓶座其實很愛說謊
這裡的說謊指無意識的
是因為水瓶座會隱藏自己的個性
不會直接說實話
▍雙魚座／溫柔外表內心固執
雙魚座其實很倔強
認定的事情很少更改
對還是不對
只要雙魚座覺得對的就是對
◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。
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