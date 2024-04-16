容易被騙3星座！金牛被熟人害、雙魚同情心氾濫、「他」自認聰明好騙TOP1

人有百百款，有的人精明，有的人卻憨憨的，很容易被人欺騙，但是他們就算被騙也不難過還是很快樂，俗話說「吃虧是福」，搜狐網分享，容易被人騙，卻懂得吃虧是福的幾大星座。

▍金牛座 只被熟人騙

雖然平常看著精明，其實金牛座是好傻好天真的人，尤其是在自認為值得信任的人面前，金牛往往很固執又盲目。因此，金牛往往被熟人所騙，永遠被他們最相信的人玩弄。不過，經常被騙的他們還是會非常的傻樂，也是「傻人有傻福」的代表。

▍獅子座 好騙第一名

獅子座其實是個十分單純的星座，他們並不如外表看起來超霸氣幹練，但他們其實是十二星座中最容易被騙的那一個。獅子座就算被騙了也是一副開心的樣子，甚至不知道別人騙了他們，吃虧是福，他們的好運的到來也是會非常的不錯，絕對是「傻人有傻福」。

▍雙魚座 同情心氾濫

雙魚座的人並不單純，甚至還會有些小心機，但是雙魚座的人喜愛幻想，是一個很夢幻的星座，常常夢境與現實分不清，常常自認有點小聰明，但其實往往跳入他人事的圈套。雙魚尤其容易同情弱者，每當看到別人在自己的面前抱怨，痛哭流涕，他們就會完全相信對方的話，更是一頭熱想幫助別方，而完全沒發現自己可能被騙。

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