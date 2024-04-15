A型怕被說閒話、這血型最怕被問這題！四血型「容易緊張」情境曝光

在遇到一些特殊情況時，即使表面上盡可能想鎮定，但內心可能還是會受到事態影響，感到手足無措。日本網站「占TV」近來就分析四種血型，在碰到什麼狀況，內心會感到相當緊張。

A型

神經質的A型，在碰到其他人開始口出惡言，講人壞話的時候，會為了追求認同，一起附和對方的說法。他們深怕不這麼做，下次被說壞話的就是自己。而當再一次遇到他人說三道四的時候，也會讓A型的人再度神經緊繃，深怕自己遭到點名。

B型

B型為了能夠痛快享受，玩樂時會傾注所有精力。但當他們這麼做的同時，卻看到玩伴露出不悅的神情，或是似乎覺得無聊時，自己內心就會七上八下。就算對方道別時說「今天玩得很開心喔」，也會懷疑對方沒有講真心話，心中的陰影揮之不去。

O型

在決定什麼事情時，O型的人往往喜歡跳出來率先表達意見。相對於意見被採納會讓他們心情變好，如果自己表達看法，大家卻都沒有什麼反應，會讓他們瞬間覺得「難道這個意見就那麼奇怪嗎」。觀察其他人對自己的意見有什麼反應，總是讓他們既期待，又怕受傷害。

AB型

平常聊天常有類似「最喜歡的OO是什麼」的話題。然而不擅於下決定挑出「最好」的AB型，碰到這個問題時，往往都會支吾其詞。而他們越是答不出來，越是會覺得其他人看過來的眼光很可怕。往往只能在內心祈禱「拜託別談『最喜歡OO』的話題」。

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