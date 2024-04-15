快訊

追蹤「創意私房」不法資金！ 跨國區塊鏈金融犯罪調查

影／新北大道2公車追撞疑因煞車失靈 3長者與司機4人受傷送醫

國民黨「親美和陸」分工成形國共論壇是否有望復辦？

A型怕被說閒話、這血型最怕被問這題！四血型「容易緊張」情境曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
不同血型的人，容易在不同場合感到緊張。圖／Ingimage
不同血型的人，容易在不同場合感到緊張。圖／Ingimage

在遇到一些特殊情況時，即使表面上盡可能想鎮定，但內心可能還是會受到事態影響，感到手足無措。日本網站「占TV」近來就分析四種血型，在碰到什麼狀況，內心會感到相當緊張。

A型

神經質的A型，在碰到其他人開始口出惡言，講人壞話的時候，會為了追求認同，一起附和對方的說法。他們深怕不這麼做，下次被說壞話的就是自己。而當再一次遇到他人說三道四的時候，也會讓A型的人再度神經緊繃，深怕自己遭到點名。

B型

B型為了能夠痛快享受，玩樂時會傾注所有精力。但當他們這麼做的同時，卻看到玩伴露出不悅的神情，或是似乎覺得無聊時，自己內心就會七上八下。就算對方道別時說「今天玩得很開心喔」，也會懷疑對方沒有講真心話，心中的陰影揮之不去。

O型

在決定什麼事情時，O型的人往往喜歡跳出來率先表達意見。相對於意見被採納會讓他們心情變好，如果自己表達看法，大家卻都沒有什麼反應，會讓他們瞬間覺得「難道這個意見就那麼奇怪嗎」。觀察其他人對自己的意見有什麼反應，總是讓他們既期待，又怕受傷害。

AB型

平常聊天常有類似「最喜歡的OO是什麼」的話題。然而不擅於下決定挑出「最好」的AB型，碰到這個問題時，往往都會支吾其詞。而他們越是答不出來，越是會覺得其他人看過來的眼光很可怕。往往只能在內心祈禱「拜託別談『最喜歡OO』的話題」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

日本 血型

延伸閱讀

個性超固執！「3星座」一旦倔起來誰都說服不了 金牛聽不進人話、牡羊很氣人

婚後有少奶奶命！最容易當富婆的「4生肖女」猴無盡享受、豬不缺錢

憑實力決勝負！4星座職場上不「選邊站」 靠自己闖出一片天

聽到老掉牙笑話照樣大爆笑！四血型「最喜歡笑」排行榜

相關新聞

A型怕被說閒話、這血型最怕被問這題！四血型「容易緊張」情境曝光

在遇到一些特殊情況時，即使表面上盡可能想鎮定，但內心可能還是會受到事態影響，感到手足無措。日本網站「占TV」近來就分析四種血型，在碰到什麼狀況，內心會感到相當緊張。

聽到老掉牙笑話照樣大爆笑！四血型「最喜歡笑」排行榜

在煩悶的生活中，開心地笑一笑，可以讓心情變好，更有動力迎接各種挑戰。日本網站「占TV」近來分析四種血型的人，並列出每種血型「愛笑程度」的排行。

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1生肖「財運很旺盛」：避免1大忌

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人加強自己的技能，就能贏來很不錯的收益，有人則是站在一個互利的立場上，就能在往後的日子裡不斷增旺財庫，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：天秤感情注意警訊 1星座「財運佳」：有貴人協助

太陽在牡羊衝刺，適逢節氣交替、天氣多變化，注意照顧身體健康，當心筋骨、避免頭頸扭傷。水星逆行牡羊，適合對頭、臉造型加以補強，也是修正計畫的好時機。木天緊密合相，生活受震動影響，驟變產生新的生活型態，人們要為新狀態肩負起責任。

每日星座運勢／水瓶易遇到心動對象 股票見好就收

2024-04-15牡羊座短評：無力感強烈的一天。【整體運★★☆☆☆】花很多心思想要給另一半驚喜，卻易被對方潑冷水，應注意表達的方式與方法。工作中勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動。今

殺破狼週運勢／獅子經濟狀況亮紅燈 天秤職場事務混亂

獅子金錢運方面，在財務宮位的火星持續與土星呈現合相狀態，會因為捲入一些財務方面的麻煩，不斷需要花錢解決，經濟狀況變得赤貧。有投資習慣的獅子座，則可能因為躁進炒短線，而負債累累。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。