聽到老掉牙笑話照樣大爆笑！四血型「最喜歡笑」排行榜

在煩悶的生活中，開心地笑一笑，可以讓心情變好，更有動力迎接各種挑戰。日本網站「占TV」近來分析四種血型的人，並列出每種血型「愛笑程度」的排行。

第四名 A型

生性害羞的A型，會認為爆笑出聲好像有些丟臉，因此不太敢公開這麼做。即使周圍的氣氛都嗨起來了，自己仍然會有些不適應。不過雖然平時以微笑居多，但碰到喜劇表演那種以要笑為前提的場合，他們就會放開來大笑了。

第三名 AB型

個性獨特的AB型，笑點也相當獨特，總是會在和其他人完全不同的地方笑出來。特立獨行的他們，往往也會為一些主打比較特殊笑點的段子，深深地為之著迷。

第二名 O型

充滿服務精神的O型，如果能讓其他人笑出來，自己也會覺得開心。當他們看到神情陰暗的人時，就會試探對方的笑點，想盡辦法讓對方眉開眼笑。看到別人綻放笑容時，自己也會安心地大笑出聲。

第一名 B型

無論是讓別人笑還是自己笑，B型都非常喜歡。即使是陳年老掉牙的笑話，也能逗他們大笑。且他們也有能夠帶動氣氛的特質，經常讓周圍一起開懷大笑。相對而言，他們不擅於面對緊張場面，碰到空氣凝重時，會想辦法用開玩笑的方式帶過。

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