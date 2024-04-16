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為什麼說「戴玉可以擋災？」原來玉石是大地之母的饋贈

方言文化／ 文‧潔瑪．佩特布里奇
玉。圖／方言文化提供
玉。圖／方言文化提供

玉Green Jade

（又稱軟玉Nephrite、硬玉Jadeite）

多年來，現代社會已徹底與大地之母脫節，甚至完全忽視她對我們的生存有多重要。直到過去幾年之間，才終於出現了一些改變。少部分的人開始醒悟，明白我們急需停止汙染海洋、過度耕種和耗盡地球資源。

地球上所有的水晶都源自大地之母，讓我們得以與她的能量互動。其中又以玉石最能與其產生深刻共鳴，幫助我們重新與之連結。

深刻了解地球的重要性後，我們便能更加理解人類在宇宙中的位置，進而打開心靈，以尊重生命的態度取代自私自利。

使用方法

當大家進行園藝、乘船出海、健行、騎腳踏車，甚至日光浴等戶外活動時，都建議攜帶一塊玉石。回到家後，再將玉石展示出來，就能將大自然的能量引入室內。

其他效果：金錢、生育、豐盛

產地：緬甸、中國、加拿大美國

淨化保養：若與硬度較大的水晶碰撞，可能產生刮痕，必須妥善存放。

《療癒水晶處方箋》。圖／方言文化提供
《療癒水晶處方箋》。圖／方言文化提供

星座：雙子座、獅子座

元素：土

生命靈數：9

脈輪：地星輪

能量水製作法：間接使用

(本文摘錄自《療癒水晶處方箋》，方言文化出版，未經同意禁止轉載。)

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