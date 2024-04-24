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粉晶不只求戀愛！還要讓你先「學會愛自己」

方言文化／ 文‧潔瑪．佩特布里奇
粉晶。圖／方言文化提供
粉晶。圖／方言文化提供

粉晶Rose Quartz

大家應該都聽過這麼一句老話：「要像愛別人一樣愛自己。」這件事說來容易，卻非常難做到。然而，生命當中最根本的一段人際關係，正是與自己相處。

使用粉晶時總會發生一些有趣的事，因為這顆水晶會在不知不覺中，把能量引向我們所愛的人、寵物，甚至植栽上，但很少有人用粉晶的能量來照顧自己。粉晶散發的能量是一種無條件的愛，如果我們願意把這樣的能量運用於自身，那就是在向宇宙宣告「我是值得被愛的」。

有些人剛開始使用粉晶時會覺得能量太強。以下介紹的使用方法能慢慢增加你對粉晶能量的接受度；每完成一個階段之後，如果仍然感覺不舒服，就再退一步，等你的直覺告訴你準備好了，再繼續前進。

使用方法

1.在你常待的房間裡放一塊粉晶。每天都放得離自己更靠近一點，直到它被擺放在你的旁邊。

2.開始製作粉晶能量水（見第19 頁），增加你每天飲用的份量，直到你可以一次喝完一個滿杯。

3.在浴缸中放入粉晶，並慢慢增加泡澡的時間。

其他效果：強化關係、自我原諒、浪漫愛情

產地：馬達加斯加、印度巴西

淨化保養：若要製作能量水，請務必使用打磨過的粉晶。

《療癒水晶處方箋》。圖／方言文化提供
《療癒水晶處方箋》。圖／方言文化提供

星座：雙魚座

元素：水

生命靈數：4

脈輪：心輪

能量水製作法：直接、間接使用

(本文摘錄自《療癒水晶處方箋》，方言文化出版，未經同意禁止轉載。)

印度 巴西 星座 水晶

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