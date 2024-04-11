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未來2周「3生肖」運勢大吉！不但有好事登門 甚至能「橫財暴漲」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／canva
圖／canva

4月一轉眼的時間就來到了中旬，經歷過清明節氣後，有哪些生肖將要鹹魚翻身、逆勢起飛了呢？搜狐網列出了未來兩周內有3大生肖運勢大吉，除了好事登門外，還能受到貴人幫助，甚至橫財暴漲，快來看你有沒有上榜吧！

生肖狗

首先恭喜屬狗的朋友們，你們命中註定將會面臨重大轉變，幸運氣息將暗示你收入增加，生活質量提高，你的事業上有可能遇到貴人相助，從而使你的財富源源不斷，橫財暴漲，鹹魚翻身，成為令人羨慕的富豪，屬狗的單身者有機會與心上人碰撞，產生愛情的火花。

生肖虎

其次要特別關注的是生肖虎的朋友們，在未來兩周，生肖虎的財務狀況會非常好，得到貴人的幫助。此外，吉星的庇護也會使你避過許多困難與災難，只要辛勤工作和維護良好的人際關係，無論是投資或是創業都會為你帶來豐厚回報，未來幾周，生肖虎的人際關係和戀愛運也相當不錯，有可能遇到真愛。

生肖龍

最後，我們要為生肖龍的朋友喝采，在未來不久，你們的職業生涯將迎來全新的轉折點，財源滾滾而來，甚至周圍的貴人也會提供許多有用的建議，如果屬龍的朋友能夠堅持不懈，勇往直前，肯定會在事業上取得相當好的成績。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

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