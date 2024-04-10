個性超固執！「3星座」一旦倔起來誰都說服不了 金牛聽不進人話、牡羊很氣人

有人說個性會決定命運，有些人的個性相處起來特別舒服，在溝通上如沐春風一般，但相反的，有些人會表現得特別固執，只會堅持自己的想法，一旦倔起來，十頭牛都拉不回來。搜狐網列出12星座中有幾個星座就是這種人，特別難相處，固執起來總是讓人又氣又無奈。

金牛座

生活中的金牛座，看起來比較成熟，無論有什麼想法都會很快實施，是一個徹頭徹尾的行動主義者，但也正是因為他們很快就有所行動，所以在事業上會容易取得成功。

在感情中，金牛座卻相對地比較被動，因為本身性格就比較慢熟，這些都不是太大的問題，唯獨有一點特別讓人受不了，那就是他的固執，總是讓人又愛又恨。

當覺得他好的時候，會認為金牛座的人非常執著，能特別堅定自己的決定，不被他人影響，但有時候這種個性也讓人特別生氣，因為他一旦做出決定後，往往誰都無法改變，一句話都聽不進去。

獅子座

獅子座的人是一個非常驕傲、有主見和想法的人，在平時的相處過程中，大家可以好言好語的溝通，獅子座不會是那種蠻橫、無法溝通的人。

但是獅子座一旦自己認定一件事情後，往往會表現得特別倔強，因為大部分的情況下，獅子座都是在指揮別人，希望別人可以聽他的話，他怎麼說別人就怎麼做。

若在戀愛中，因為戀人不是下屬，如果兩個人想要長久，很多事情需要商量，但是獅子座的人有時很難輕易改變，會希望按照自己的想法走，久了會讓人感到很心累。

牡羊座

牡羊座的人對自己有著比較高的要求，同時他們太過於好強，只希望自己成功，不允許把事情搞砸，這樣是為什麼牡羊座的人隨著工作時間越久，能力也越來越強的原因之一。

但是有時候牡羊座的特性也會非常氣人，因為他們有時誰的話都聽不進去，特別讓人苦惱，他只會堅持自己的觀點，根本不願意多傾聽別人內心的想法，會讓人很鬱悶，特別是自己的戀人。

總之，牡羊座是一個非常渴望成功的人，平時他們很少有停下來的時候，每天都在前進，是一個特別累的星座，雖然憑著自己的能力已經取得了很多的成果，但過得卻沒有別人舒服，感情中也是如此，一旦倔起來，拿他一點辦法都沒有。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。