快訊

砂卡礑挖出疑游家大女兒遺體送殯儀館 困8天腐爛難辨將DNA比對

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

連署文未提黃子佼網質疑「模糊焦點」 陶晶瑩：他已社會性死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

個性超固執！「3星座」一旦倔起來誰都說服不了 金牛聽不進人話、牡羊很氣人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／canva
圖／canva

有人說個性會決定命運，有些人的個性相處起來特別舒服，在溝通上如沐春風一般，但相反的，有些人會表現得特別固執，只會堅持自己的想法，一旦倔起來，十頭牛都拉不回來。搜狐網列出12星座中有幾個星座就是這種人，特別難相處，固執起來總是讓人又氣又無奈。

金牛座

生活中的金牛座，看起來比較成熟，無論有什麼想法都會很快實施，是一個徹頭徹尾的行動主義者，但也正是因為他們很快就有所行動，所以在事業上會容易取得成功。

在感情中，金牛座卻相對地比較被動，因為本身性格就比較慢熟，這些都不是太大的問題，唯獨有一點特別讓人受不了，那就是他的固執，總是讓人又愛又恨。

當覺得他好的時候，會認為金牛座的人非常執著，能特別堅定自己的決定，不被他人影響，但有時候這種個性也讓人特別生氣，因為他一旦做出決定後，往往誰都無法改變，一句話都聽不進去。

獅子座

獅子座的人是一個非常驕傲、有主見和想法的人，在平時的相處過程中，大家可以好言好語的溝通，獅子座不會是那種蠻橫、無法溝通的人。

但是獅子座一旦自己認定一件事情後，往往會表現得特別倔強，因為大部分的情況下，獅子座都是在指揮別人，希望別人可以聽他的話，他怎麼說別人就怎麼做。

若在戀愛中，因為戀人不是下屬，如果兩個人想要長久，很多事情需要商量，但是獅子座的人有時很難輕易改變，會希望按照自己的想法走，久了會讓人感到很心累。

牡羊座

牡羊座的人對自己有著比較高的要求，同時他們太過於好強，只希望自己成功，不允許把事情搞砸，這樣是為什麼牡羊座的人隨著工作時間越久，能力也越來越強的原因之一。

但是有時候牡羊座的特性也會非常氣人，因為他們有時誰的話都聽不進去，特別讓人苦惱，他只會堅持自己的觀點，根本不願意多傾聽別人內心的想法，會讓人很鬱悶，特別是自己的戀人。

總之，牡羊座是一個非常渴望成功的人，平時他們很少有停下來的時候，每天都在前進，是一個特別累的星座，雖然憑著自己的能力已經取得了很多的成果，但過得卻沒有別人舒服，感情中也是如此，一旦倔起來，拿他一點辦法都沒有。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

憑實力決勝負！4星座職場上不「選邊站」 靠自己闖出一片天

水逆啊！4月1日起五星座「各方面」遭重擊…射手雙魚財運、他最慘整體運勢都衰

12星座的曖昧期！牡羊射手隨時想跑、金牛隨傳隨到、「這星座」已經看婚紗了、

偷吃成性…婚後容易出軌五星座男！汪小菲、陶喆都是第一名星座

相關新聞

個性超固執！「3星座」一旦倔起來誰都說服不了 金牛聽不進人話、牡羊很氣人

有人說個性會決定命運，有些人的個性相處起來特別舒服，在溝通上如沐春風一般，但相反的，有些人會表現得特別固執，只會堅持自己的想法，一但倔起來，十頭牛都拉不回來，搜狐網列出12星座中有幾個星座就是這種人，特別難相處，固執起來總是讓人又氣又無奈。

婚後有少奶奶命！最容易當富婆的「4生肖女」猴無盡享受、豬不缺錢

雖然現代人普遍晚婚，但是不免還是會對婚姻充滿期待，希望自己可以在婚後過上更好的生活，其中物質也是婚姻中不可或缺的一部分，如果有良好的物質條件，夫妻間也會更加融洽...

事業運迎金潮！「這些生肖」4月直上雲霄 鼠穩步向前、兔重大突破

國曆4月，天氣已經開始像夏季那麼炎熱，冬天以來一直停滯的活力也好不容易運轉了起來。隨著運勢的轉動，最明顯的變化就是大家都開始努力拼事業了。哪些生肖的事業能夠搭上運勢的風帆，蒸蒸日上呢？就讓科技紫微網來為大家揭曉！

錯過再等12年！今年「四龍時」有3天 四生肖可拜觀音旺運

中華民俗以十二地支對應十二生肖，今年是甲辰龍年，若月、日、時都對應十二地支的話，今年會有三天是有「四龍時」，命理師楊登嵙...

每日星座運勢／雙子工作多溝通協調 可獲頗多助力

2024-04-10牡羊座短評：說話做事前先細細思考一番。【整體運★★★☆☆】不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公

4月獲財神庇佑！4星座財運滾滾 摩羯有望一夜翻身

春季百花齊放，有些人的運勢也正旺，將迎來荷包及心靈皆充實的4月。陸媒《搜狐網》分享4個星座，將在4月份得到財神庇佑，有望獲得意外之財，在金錢、感情及事業方面，都會迎來轉機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。