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農曆3月運勢(下)／鼠犯小人、猴有車關、「這生肖」出門當心破財

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為生肖運勢示意圖。圖/ingimage
圖為生肖運勢示意圖。圖/ingimage

時間來到農曆3月，命理師湯鎮瑋老師分享「農曆三月生肖月運勢大解析：鼠、兔、蛇、羊、猴、雞、豬要注意⚠️」，這裡是指「節氣」的農曆3月，也就是從國曆4月4日「清明節」一直到5月5日「立夏」。農曆3月在十二地支中屬於「辰月」，也象徵「財庫月」。2024「辰月」很適合累積福報、累積福德財庫，運勢會更好。

▍鼠 易犯小人 別合夥投資

適逢「三合」月份，鼠機會很多，但要當心樂極生悲。當有些好事會發生，或是有障礙可能有轉機的時候，也不要太早鬆懈，一旦急著和人分享，可能說出口反而讓好運破壞掉。

本月有「五鬼星」，容易犯小人，建議好事還沒發生前保持沉默，發生後也要廣結善緣，可以請客之類，不要嗨過頭。建議有好事也低調再低調，不要過度張揚。

本月最好不要和人合夥投資、談合作，容易破局或被騙。本月可以學習第二專長，工作上容易有斜槓機會，

想要開運，可以多穿金色系衣服，穿金戴銀，配戴金銀飾品、可以多拜財神，請求財神加持。

▍兔 多曬太陽 別去太陰地方

本月有「太陽星」，利男不利女，男生功名事業運都不錯，建議「以名帶利」，女生會比較勞碌煩惱。

本月是驛馬月份，有些人工作上會調動，可能換部門、外派，可能對未來充滿未知，建議順其自然接受，展現能力與才華，對未來長遠也許加分。

兔本月避免出入磁場不好的場所，例如有陰氣的地方，容易影響健康運與事業運。

想要開運，可以多穿紅色系衣服，配戴紅繩幫助提升陽氣，也可以多去郊外海邊曬太陽去除穢氣。可以多祈求綠度母。

▍蛇 貴人運旺 但注意健康

本月有「病符星」，要多注意健康狀況，容易舊疾復發或是感染疾病。

本月貴人運旺，建議廣結善緣，時時面帶微笑和人相處，別人會感受到你的熱情，留下好印象，也會帶來機會。

也容易家有喜事，結婚生子懷孕都有機會。

想要開運，可以多穿綠色系衣服，可以配戴綠珀、水晶、檀香飾品，可以拜藥師佛祈福。

▍羊 福星高照 別管閒事

本月「福星」入座，是福星高照的吉祥月。遇到壞事情，就去接受處理它，可能柳暗花明又一村，本月遇到的障礙，都是在幫你消災減輕業力。例如發現身體病痛，及早找到病源，反而是好事。

容易面臨工作、生活上的環境變動，可能會覺得很勞碌，但是要用廣結善緣態度面對，對未來是好的。

本月千萬不要去插手別人的是非，不要管閒事，容易捲入口舌是非，和人吵架會破壞你的福運。本月要管好嘴吧、收斂脾氣，才能積福德。

想要開運，建議多穿黃色系衣服，咖啡色也行，配戴黃水晶、蜜蠟、金珀，都能旺磁場。可以多拜土地公

▍猴 注意車關、血光災

要注意車關、血光問題，開車騎車走路都要當心。

猴本月會有很多工作發展和賺錢機會，建議不要太安逸，要多多把握機會。

建議要調整自己心態，千萬不要覺得好煩好累，或因為變化大，就隨便把積會往外推，會失去更多。

想要開運，可穿金戴銀，多拜財神，財氣滿溢。

▍雞 「重新啟動」運氣攀升

運氣攀升，之前棘手的問題可望獲得解決，之前沒著落的事情本月可能都會塵埃落定。

本月會有一種「重新啟動」的感覺，很適合做新的安排，回歸到自己的內心與初衷，對未來也更有方向。

本月是財庫雙合月，如果想買房賣房、旺財庫都可以多祈求財神獲土地公幫忙。可以多穿黃色系、咖啡色系衣服，配戴黃水晶、蜜蠟、金珀。

▍豬 容易破財 異地有貴人

本月驛馬星動，工作調動可能跑來跑去，本月比較忙碌，容易丟三落四。「破財星」入座，花費變多，可能會有壓力型消費。出門在外要顧好財物。

本月在異地有貴人或有桃花，可以多去外地旅遊、工作，或是跨部門結緣，會有新的靈感。也可以多去看展覽，幫助產生新思維，會帶來遠方異地貴人財。注意不要玩過頭，過度消耗體能，會消耗健康運。建議要多養精蓄銳，補足氣場，讓事業更旺。

想要開運，可以多穿藍色、黑色系衣服，配戴海藍寶、黑曜石、翁珀，可以多拜觀音菩薩或是媽祖

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

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