農曆3月運勢(上)／狗易破財、虎人生無常、2生肖當心血光之災

時間來到農曆3月，命理師湯鎮瑋老師分享「農曆三月生肖月運勢大解析：龍、狗、牛、虎、馬、要注意⚠️」，這裡是指「節氣」的農曆3月，也就是從國曆4月4日「清明節」一直到5月5日「立夏」。農曆3月在十二地支中屬於「辰月」，也象徵「財庫月」。2024「辰月」很適合累積福報、累積福德財庫，運勢會更好。

▍龍 犯太歲注意血光災

龍今年犯太歲，農曆3月又是太歲月份，龍會覺得最近煩惱多，甚至會被誤會、受盡委屈。本月正是考驗耐心，考驗智慧的時候，要冷靜切勿衝動，否則釀口角是非，後果更嚴重。建議快要發脾氣前先深呼吸冷靜，若需要做重大決定之前，也先尋求身邊有經驗親友的幫助，先請益之後才做決定，不要在衝動下做出重大決定。

龍今年容易遇到轉折，有些人會「斜槓人生」，建議要先顧好本業，不要貿然行動。農曆3月對龍來說，委屈可以求全，建議多去學工作以外的技能，或是做有興趣的事情，去分散煩惱注意力。

也要多注意血光災、刀傷、還有使用金屬要小心，工作上要注意SOP，不要貪快忘記安全，建議工作上按部就班會更好。

想要開運，可以多穿紅色系衣服，配戴血珀、粉水晶、紅色瑪瑙，「一紅擋九災」，可以多拜拿書的文關公，開智慧，求功名文昌運。

▍狗 易破財、簽約投資當心

本月狗容易有破財、事與願違的狀況，原本說好的事情忽然有變化，讓你心力交瘁。要知道變化不見得是壞事，「一切都是最好的安排」，表面上是損失利益，但可能也是為你擋掉災難。

本月不要躁進，做事情要順其自然，遇到麻煩，就當成在擋災。在運氣低迷的時候，建議對事情還是要有十分努力準備，但不要有過度期待。

本月如果有簽合約，一定要看清楚內容，不要太貪心去做能力不及的事情，也不要加碼過度投資，容易財損。

出遊期間容易丟三落四，可能會掉錢或遺失物品，或是家裡有東西要修繕，容易破財。

想要開運，建議多穿紅色系衣服，配戴紅繩、紅瑪瑙，血珀，可多拜觀音菩薩。

▍牛 煩惱多、感情要斷捨離

牛本月有「勾絞星」、「貫索星」，代表容易自尋煩惱，甚至可能會憂鬱、想不開。屬牛的人通常很擅長忍耐，但本月忍無可忍，很多煩心事、雜事，或是對人受不了終於爆發，建議多溝通，避免吵架。建議感情狀態要單純一點，如果不小心捲入複雜的感情狀態，建議早點斷捨離，一旦陷進去，後續會更麻煩。

本月容易遇到不合理的事情，也沒有貴人來相助，所以會覺得格外勞碌，責任也變多。建議遇到困境，就去旅遊轉換心情。也可以整理家裡，本月走不動產運，買賣房子、裝修、整理都算，家裡有需要汰舊換新或是打掃清潔，都可以趁此時打掃、布局，整理情緒，對運勢有加分效果。

想要開運，可以多穿黃色系衣服，配戴金珀、檸檬珀、黃水晶都加分，可以多拜土地公。

▍虎 人生無常 把握當下

虎本月家裡煩惱事較多，要多注意周圍家人健康狀態，有些人會感受到家庭事業兩頭燒，也可能體會人生無常，要記得把握當下，多珍惜身邊擁有的家人、朋友。

本月會遇到突如其來的變動，要知道很多事情早就醞釀，一切自有因果。建議抱持平常心看待。如果要出遊，請多注意健康，容易有病痛。

想要開運，可以多穿藍色、黑色系衣服，配戴翁珀、黑曜石、海藍寶，可以多拜藥師佛。

▍馬 注意血光災、車關

農曆三月「先遇難後呈祥」，有些人會身體不舒服，或是有病災、感冒。另外，提醒開車、行車、走路都要特別當心，甚至爬高爬低都要注意安全。尤其是長輩，不要不服輸，勉強自己去做超過體力的事情，要隨自己年紀去找到最舒服的狀態。

本月容易有血光意外，也可能會需要開刀，建議可以捐血化解血光災，也可以做全身健康檢查，及早發現問題，就能「關關難過關關過」。

想要開運，可以多穿綠色系衣服，配戴綠珀、綠水晶、綠幽靈，也可以多拜綠度母除障。

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