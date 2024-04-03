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清明節到！ 命理師：6生肖好運到「天官賜福、快錢入袋」

聯合新聞網／ 文／國際天星命理風水專家邱彥龍
清明節氣16天裡，會有6個生肖擁有不錯的好運。 本報系資料照
清明節氣16天裡，會有6個生肖擁有不錯的好運。 本報系資料照

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4月4日就是2024的清明節，清明節氣16天裡，會有6個生肖擁有不錯的好運，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，屬龍者會有天官賜福的感覺，但要小心口舌是非，屬狗者好運倍增、快錢入袋，屬者儘量放鬆，不要太有壓力，生肖雞者會有工作來找，但不要太衝動答應，屬猴者中獎機會很大，屬羊的人這段期間會特別討喜、快速出名。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(4/4 ~ 4/19)運勢最強生肖，分別是：

Top6 ：羊

屬羊的朋友，這段期間很討喜，在社會團體中容易快速出名，請記得要善用自己的好人氣，人緣要好好的發揮，當然有業力也要盡快處裡才不會惹上官司，有些事拖不得，是吉是凶全靠自己選擇。

Top5 ：猴

屬猴的朋友，這段期間雖然很想穩定進行計劃，但突發狀況很多，不過好運是容易快速中獎，努力也比較容易獲得回報，雖然在團體中或客戶、合夥人跟另一半可能會來找麻煩，幸好都能迎刃而解，相對人氣也會快速增長。

Top4 ：雞

屬雞的朋友，這段期間容易成為焦點，名氣大漲，檯面下雖然有很多的危難與麻煩，但只要願意面對，解決問題就好，能因此得到不少財富收入，也容易有別的工作來找，但要多溝通幾次，不要太衝動答應，因為還可能變卦。

Top3 ：豬

屬豬的朋友，這段期間外出能得到關注與重視，名氣會打開，兄弟姊妹、鄰居或同學能為你帶來財富，家裡面雖然有些變化或變動，但幸運的，放輕鬆不要太有壓力，順其自然就一切都好。

Top2 ：狗

屬狗的朋友，這段期間第六感神準，只要將準備好的技能盡情發揮，可以擁有高人氣，並且容易快錢入袋，多多外出會有好運，或者善用網路把名聲與名氣拓展開來，善用三寸不爛之舌，收入和好運將會倍增。

Top1：龍

屬龍的朋友，這段期間容易突然獲得幸運跟財富，有無形的力量相助，雖然原先一些計畫會產生變數，但多進行調整就能解決問題，一切還是可以很順暢進行，讓你有天官賜福的感覺，記得把握好運，但要注意口舌官非。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

清明節 生肖 節氣 財富

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