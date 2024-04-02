聽新聞
test
0:00 / 0:00
清明節到了！親人「樹葬」、「花葬」沒墓碑沒塔位…該怎麼掃墓?
清明節即將到來，親友相約掃墓祭祖，但是近年來環保葬形式的樹葬花葬海葬等盛行，又該怎麼掃墓呢？民俗專家廖大乙表示，掃墓是一種傳統儀式，若先人採取環保葬，掃墓就當成家族踏青郊遊相聚，符合慎重追遠的意識即可，重點在不論是先人或是家族親友皆能安心，即是好風水。
近年來環保葬盛行，不少藝人、知名人士都採用花葬或是樹葬的形式，也帶起風潮，但是，仍有人覺得無法心安，尤其到了清明節時，相約掃墓時，沒有立碑，也不知道親人的骨灰，面對一片綠地或是花園，真的不知道怎麼辦才好?也擔心這樣的風水好不好?
對此，民俗專家廖大乙說，清明祭祖的最大意義，是大家聚在一起，連繫感情，維持家族同心。至於拜拜是一個儀式與形式，隨著時代的進化與演變，掃墓的形式也跟著改變。
現在流行的樹葬、花葬、海葬等，都是一種形式，廖大乙說，舉例來說，早年還沒有殯葬文化時，人過世了就用草席包一包丟到郊外去，等同於現在的環保葬。而西藏地區流行的天葬，也是一種環保葬，取之於大地，人死後也回歸大地，連骨灰都不留。
廖大乙表示，環保葬不會讓子孫有所擔心，萬一家族後代移民到國外去了，或是，沒有人可拜拜，大家都不會擔心沒人拜。何況現代人環境對於公墓，或是墓園都比較少，環保葬可以重新回歸大地。環保葬要掃墓，就相約去踏青，來到環保葬的地方，看看花草，與先人說說話，等於是掃墓，所以不一定要燒香，要立碑文才叫做掃墓。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言