「罡塞鬼戶」清明掃墓祭拜避開這時辰！否則祖先吃不到祭品…白拜一場

「罡塞鬼戶」這個名詞顧名思義，即為「天罡」塞住「鬼戶」，此時天罡正氣可壓制鬼戶出入，用於驅邪避鬼，化煞鎮宅，躲災避難效果最佳。因鮮少人聽聞，或不明白其功用，故常不小心踩雷用之於祭拜祖先，陰德法會，或進行喪葬，反犯禁忌而不自知。

中國數術學問中最神秘的天書三式，分別為太乙神數（管天之吉凶）；大六壬（管人事之吉凶）；奇門遁甲（管地之吉凶）。其中大六壬法為卜卦之王，專管人事吉凶占之靈驗，「罡塞鬼戶」這個特殊名詞，即從大六壬盤式得出。

十二地支的「辰」就是「天罡之氣」，「寅」就是「鬼戶所在之位」，根據二十四節氣月將運轉，當「天罡辰」臨至於地盤「鬼戶寅」的時辰，則名「罡塞鬼戶」之時。此時鬼戶被天罡正氣塞住，無形不近，眾鬼不出，用於化煞鎮宅效果最佳的擇日法之一。

祭拜、喪葬、陰德法會擇吉時，需避開「罡塞鬼戶」時。圖片來源/谷帥臻老師

「罡塞鬼戶」時，不可用於祭拜先人、掃墓、做功德法會、或喪葬儀式(火化，入殮，出殯，下葬，晉塔，安祖先牌位等)，祖先或無形在「罡塞鬼戶」時辰，被天罡正氣震攝不得靠近，即使陽世子孫再有誠意準備豐盛供品，但先人只能遠遠「看」卻「吃不到」也「拿不到」任何功德，故挑選擇日用式，要注意避開「罡塞鬼戶」時，否則先人不但無法收到功德，甚至魂魄無法入土為安，陽世所行法會空有儀式，無法實質安頓祖先或無形，結果無法圓滿。

旺好運谷帥臻風水命理師彙整每月「罡塞鬼戶」落點時辰表，教您看懂每月不同節氣「罡塞鬼戶」時間落點，切記擇日非常重要，「罡塞鬼戶」時辰僅適用於陽世化煞趨吉避凶正氣之事，千萬別用於先人喪葬、法會、祭拜功德等用事，或是謹記避開「罡塞鬼戶」時，否則陽世子孫心意功虧一簣!

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