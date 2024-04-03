清明掃墓順便看風水！祖先陰宅有這些徵兆要當心…後代走衰運

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旺好運谷帥臻風水命理師指出，自古祖先陰宅風水不佳，會間接影響後代陽世子孫的運勢，因此個人運勢長期不佳，家運不順，突然出現重大疾病、意外血光、破財等突發狀況連連，若已檢視個人八字行運以及陽宅風水都找不出問題，那麼必須不得不正視是否是你家祖先陰宅風水出問題了?

先人陰宅風水若出現問題，會透過各種無形方式讓子孫知曉，輕微的方式常以託夢告知祖先的狀況，但若子孫無感或輕忽不在意，就有可能轉向運勢不順來呈現，包括發生血光意外，重大疾病，官司訴訟，破財等現象，以逼子孫來探視陰宅風水做處理，此現象雖玄妙，但巧合之處常令人不得不信。趁著這次清明掃墓，大家不妨事先幫自己祖先陰宅風水做個體檢吧!

谷帥臻風水命理師，教大家檢視自家祖先陰宅風水重點如下：

1. 家族墓外在大環境，是否被破壞或被沖煞，包括附近是否有新造墳墓、突然冒出電塔、電杆等外煞、或有新建案，新開路，沖煞到祖先陰宅。

2. 家族墓內在小環境，包括周圍樹木生長是否檔住墓碑，被樹根穿透破壞，墓龜雜草，鐵條樹枝倒差，凹陷、破損、老鼠洞，水口堵塞積水。

3. 台灣多地震，檢查整個家族墓碑是否有移位狀況。

4. 墓碑曲手、墓桌有無污垢、破損；墓碑字體上的漆，有無不清或脫落。

5. 土葬者檢查祖塔或墓碑，火葬者檢查靈骨塔位骨灰罈或佛寺供奉牌位，或家中供俸歷代祖先外牌的內容正確性(內牌祖先成員正確性亦要檢查)，書寫內容與字數吉凶有如姓名學，需符合陰宅「兩生、兩老、合成生」的禮制以合乎規矩。

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