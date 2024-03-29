4月迎第2次水逆！4星座成「重災戶」：需靈活應對混亂與挑戰
2024年第二次水逆即將登場，4月1日水星將逆行於牡羊座，可能會帶來混亂和挑戰，但同時也是重要的成長和學習機會，讓人們審視自己的行為和決策。此次水逆有4個星座受到影響，建議以開放的心態迎接逆行，靈活應對可能出現的變化。
塔羅牌老師艾菲爾於Facebook發文指出，牡羊座是充滿活力和衝動的星座，水星則代表溝通、思考和技術，因此在水星逆行於牡羊座的期間，人們可能更傾向衝動、急躁，溝通上會更容易產生誤解，技術上的障礙也可能更加突出。不過，這也是個能重新思考和評估的時期，人們能夠藉由回顧過去決定，重新評估自己的目標和行動計畫。
·2024年水逆時間表
第一次水逆：2023/12/13～2024/01/01
第二次水逆：2024/04/01～2024/04/25
第三次水逆：2024/08/05～2024/08/28
第四次水逆：2024/11/25～2024/12/15
·第二次水逆重災影響星座：
1.牡羊座
這次的水星逆行，對牡羊座的影響最為深刻。由於水逆發生在本星座，會影響牡羊的個人形象和行動力，許多事可能不如預期順利，因此在這段時間內，牡羊需要更多的耐心和反省。不過，對牡羊座而言，這也將會是一個重要的成長和學習機會，可以更深入地檢視自己的行為與決策。以開放的心態迎接逆行來臨，並保持靈活應對的態度，將有助於應對可能出現的變化。
2.巨蟹座
巨蟹座在這次的水星逆行中，會被牽動到內心深處的情感和家庭生活，溝通上的困難會讓巨蟹感到挫折，尤其是在與家人或親密關係上的交流，可能會變得複雜。在這段時間裡，巨蟹需要展現耐心和包容心，以理解他人的立場和情感需求。儘管面對挑戰，或許這也是巨蟹座能更深入了解家庭和情感議題的機會，幫助關係更加堅固和穩定。
3.摩羯座
摩羯座在本次水星逆行中，可能會遇到事業和生涯的挑戰，並感到混亂和充滿不確定性。在這段時間裡，摩羯需要更努力地面對改變，考驗智慧和耐心的同時，也是個成長學習的寶貴機會。只要保持冷靜和堅定，以積極態度應對，相信將能克服困難，度過這次水逆。
4.天秤座
這次水星逆行會對天秤座的人際關係帶來挑戰，可能會遇到溝通上的困難或誤解，進而對關係造成一些不便。不過這也是成長和學習的機會，可以更深入地了解自己和他人，因此建議天秤以開放的心態迎接逆行，並靈活應對可能出現的變化，透過更多的努力和理解來維持人際關係，便能在逆行期間得到更多的成長和收穫。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第1名豐衣足食不擔憂
🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言