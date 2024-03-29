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4月迎第2次水逆！4星座成「重災戶」：需靈活應對混亂與挑戰

聯合新聞網／ 綜合報導
4月1日將迎來2024年第二次水星逆行，4星座將成最大受災戶。圖／ingimage
4月1日將迎來2024年第二次水星逆行，4星座將成最大受災戶。圖／ingimage

2024年第二次水逆即將登場，4月1日水星將逆行於牡羊座，可能會帶來混亂和挑戰，但同時也是重要的成長和學習機會，讓人們審視自己的行為和決策。此次水逆有4個星座受到影響，建議以開放的心態迎接逆行，靈活應對可能出現的變化。

塔羅牌老師艾菲爾於Facebook發文指出，牡羊座是充滿活力和衝動的星座，水星則代表溝通、思考和技術，因此在水星逆行於牡羊座的期間，人們可能更傾向衝動、急躁，溝通上會更容易產生誤解，技術上的障礙也可能更加突出。不過，這也是個能重新思考和評估的時期，人們能夠藉由回顧過去決定，重新評估自己的目標和行動計畫。

·2024年水逆時間表

第一次水逆：2023/12/13～2024/01/01

第二次水逆：2024/04/01～2024/04/25

第三次水逆：2024/08/05～2024/08/28

第四次水逆：2024/11/25～2024/12/15

·第二次水逆重災影響星座：

1.牡羊座

這次的水星逆行，對牡羊座的影響最為深刻。由於水逆發生在本星座，會影響牡羊的個人形象和行動力，許多事可能不如預期順利，因此在這段時間內，牡羊需要更多的耐心和反省。不過，對牡羊座而言，這也將會是一個重要的成長和學習機會，可以更深入地檢視自己的行為與決策。以開放的心態迎接逆行來臨，並保持靈活應對的態度，將有助於應對可能出現的變化。

2.巨蟹座

巨蟹座在這次的水星逆行中，會被牽動到內心深處的情感和家庭生活，溝通上的困難會讓巨蟹感到挫折，尤其是在與家人或親密關係上的交流，可能會變得複雜。在這段時間裡，巨蟹需要展現耐心和包容心，以理解他人的立場和情感需求。儘管面對挑戰，或許這也是巨蟹座能更深入了解家庭和情感議題的機會，幫助關係更加堅固和穩定。

3.摩羯座

摩羯座在本次水星逆行中，可能會遇到事業和生涯的挑戰，並感到混亂和充滿不確定性。在這段時間裡，摩羯需要更努力地面對改變，考驗智慧和耐心的同時，也是個成長學習的寶貴機會。只要保持冷靜和堅定，以積極態度應對，相信將能克服困難，度過這次水逆。

4.天秤座

這次水星逆行會對天秤座的人際關係帶來挑戰，可能會遇到溝通上的困難或誤解，進而對關係造成一些不便。不過這也是成長和學習的機會，可以更深入地了解自己和他人，因此建議天秤以開放的心態迎接逆行，並靈活應對可能出現的變化，透過更多的努力和理解來維持人際關係，便能在逆行期間得到更多的成長和收穫。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天秤座 星座 星座運勢 水星逆行 牡羊座

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