快訊

台中爌肉飯名店豬肉晾戶外八哥鳥啄食 網友諷「下一家寶林茶室」

日本紅麴食品死者再增2人 小林製藥明開記者會說明

流言纏身還當擋箭牌 從凱特王妃看嫁入英王室有多苦

今「觀世音菩薩誕辰」做這3件事吃2食物 命理專家：旺人旺財

聯合新聞網／ 綜合報導
今天是觀世音菩薩誕辰，命理專家柯柏成分享今天要做3件事，包括拜觀音、吃素食，和說吉祥話，並吃豆腐和蔬菜兩種食物，不僅旺人還能旺財。圖為新竹竹蓮寺。 聯合報系資料照
今天是觀世音菩薩誕辰，命理專家柯柏成分享今天要做3件事，包括拜觀音、吃素食，和說吉祥話，並吃豆腐和蔬菜兩種食物，不僅旺人還能旺財。圖為新竹竹蓮寺。 聯合報系資料照

今(28)日是「觀音生」農曆2月19日，命理專家柯柏成在臉書分享這一天要做3件事，包括拜觀音、吃素食，和說吉祥話，並吃豆腐和蔬菜兩種食物，不僅旺人還能旺財。

柯柏成以「觀世音菩薩誕辰的傳統習俗」為題，向網友分享可以在觀音誕辰這天做三件事、吃兩樣東西，這樣不僅旺人還旺財。

可以做的三件事有：

1.拜觀世音菩薩

拜觀世音菩薩是觀音誕辰這天最常見的民俗活動。柯柏成強調，拜觀世音菩薩首重一顆真誠的心，不在供品多少，鮮花素果就可以，甚至一盞茶也沒關係，因為菩薩即是慈悲，心誠則靈，只要遇到困難，在心中默喊她的名字，她就會前來救助。

柯柏成說，可以在拜觀世音時向菩薩稟告自己慈心愛物的事實，「這裡有感、上面才會有應，感應道交就能獲得觀世音菩薩的庇佑」。

2.護生素食

柯柏成說，吃素食可直接護生，因為沒有需求就沒有供給，以往古代人們認為放生是慈悲的第一步，但現在已被商業模式入侵，商人去抓來賣給你放生，不是現在才有的，吃素是比較單純的做法，是護生最直接的方式。

3.說吉祥話

柯柏成認為，在菩薩誕辰這天可以多說吉祥話，因為「口說善言，福氣自來」。可在這一天保持善心，說些有善意且充滿正能量的話，才容易彙聚更多福氣。

兩樣食物可旺人旺財：

1.豆腐

柯柏成說，吃豆腐有一個諧音是「頭富」，這樣就有了福氣和財氣。正是因為這樣吉祥的寓意，才會有在這一天吃豆腐的習俗。

2.蔬菜

民俗上這天配合佛教的素食，因為是蔬食，也是取諧音讓吃的人過上「蔬福」（舒服）的生活。

此外，還有一些其他的民間習俗，例如「棺絭」。「絭」是指在銅錢的方孔上穿紅線，再把絭和供品綁在一起祭拜。

祭拜儀式完成後，當天可把掛著銅錢的紅繩套在小孩子的脖子或手腕上，這就是所謂的棺，這個習俗就是期望孩子們能夠得到觀世音菩薩的保護，可以健康平安的成長。

在現代社會，會建議把紅繩套在小孩子的床頭上就可以，這種習俗其實跟廟方祈求一個平安符或香灰都是一樣的意思。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生日 素食 觀音

延伸閱讀

貴婦奈奈藏身加拿大小城！1家5口擠20坪地下室 撿家具領免費食物過活

科技界重量級「交換球衣」！祖克柏穿上黃仁勳招牌皮衣 似乎小了一號

超猛反制！她搭電梯拿出一罐狂噴二手菸鄰居 2人扭打到管委會

日商家拒接待不會說日語遊客 波蘭記者讚台灣：這方面做更好

相關新聞

今「觀世音菩薩誕辰」做這3件事吃2食物 命理專家：旺人旺財

今(28)日是「觀音生」農曆2月19日，命理專家柯柏成在臉書分享在這一天要做3件事，包括拜觀音、吃素食，和說吉祥話，並吃豆腐和蔬菜兩種食物，不僅旺人還能旺財。

最強生肖配對3組合！能好上加好 攜手發財致富

大多人都希望在求財的道路上更為順遂，但一個人的能力有限，若能搭配神隊友的支持，則可如虎添翼，更上一層樓，在十二生肖中，有幾組生肖的搭配就能發揮出極大效益，手牽手邁向發財致富的康莊大道，一起來看看是哪幾組生肖。

女生最不想交往的五大星座男！處女高標、雙子花心、「這星座」信口承諾忘光光

感情是雙方互相的，是一種以禮相待的狀態，是一種包容與理解的相處方式。所以交往前，一定要先了對方的人格特質和為人處事態度，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有五個星座男有些惱人特質，會讓女生交往前就想打退堂鼓。快看看都有誰吧。

每日星座運勢／摩羯花錢要評估一番 別出手太闊綽

2024-03-28牡羊座短評：樂觀地面對生活和工作，每一天都可以很精彩。【整體運★★★★☆】心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作效率提高不少，做事時信心十足，一整天下來過得非常充實。你的好心情也影響到

3月28日觀音生禁忌多！「三生肖」快拜菩薩有機會發大財

觀世音菩薩救苦救難，民間俗稱「觀音媽」，農曆2月19日是觀音菩薩誕辰，今年「觀音生」正好是國曆3月28日，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享「觀音生」有六大禁忌、還有三個生肖一定要拜觀音會發財，千萬不要錯過。

12星座的她和他：同一星座的男女其實差很大？

大家有沒有這種感覺：有時候，即使討論的是同一個星座，每個人的評價卻差異很大？除了個體差異以外，其實還有一種可能，那就是男性與女性的差異。雖然都是同一個星座，但男女差異之大，很可能讓他們看起來像是兩個物種哦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。