今「觀世音菩薩誕辰」做這3件事吃2食物 命理專家：旺人旺財
今(28)日是「觀音生」農曆2月19日，命理專家柯柏成在臉書分享這一天要做3件事，包括拜觀音、吃素食，和說吉祥話，並吃豆腐和蔬菜兩種食物，不僅旺人還能旺財。
柯柏成以「觀世音菩薩誕辰的傳統習俗」為題，向網友分享可以在觀音誕辰這天做三件事、吃兩樣東西，這樣不僅旺人還旺財。
可以做的三件事有：
1.拜觀世音菩薩
拜觀世音菩薩是觀音誕辰這天最常見的民俗活動。柯柏成強調，拜觀世音菩薩首重一顆真誠的心，不在供品多少，鮮花素果就可以，甚至一盞茶也沒關係，因為菩薩即是慈悲，心誠則靈，只要遇到困難，在心中默喊她的名字，她就會前來救助。
柯柏成說，可以在拜觀世音時向菩薩稟告自己慈心愛物的事實，「這裡有感、上面才會有應，感應道交就能獲得觀世音菩薩的庇佑」。
2.護生素食
柯柏成說，吃素食可直接護生，因為沒有需求就沒有供給，以往古代人們認為放生是慈悲的第一步，但現在已被商業模式入侵，商人去抓來賣給你放生，不是現在才有的，吃素是比較單純的做法，是護生最直接的方式。
3.說吉祥話
柯柏成認為，在菩薩誕辰這天可以多說吉祥話，因為「口說善言，福氣自來」。可在這一天保持善心，說些有善意且充滿正能量的話，才容易彙聚更多福氣。
兩樣食物可旺人旺財：
1.豆腐
柯柏成說，吃豆腐有一個諧音是「頭富」，這樣就有了福氣和財氣。正是因為這樣吉祥的寓意，才會有在這一天吃豆腐的習俗。
2.蔬菜
民俗上這天配合佛教的素食，因為是蔬食，也是取諧音讓吃的人過上「蔬福」（舒服）的生活。
此外，還有一些其他的民間習俗，例如「棺絭」。「絭」是指在銅錢的方孔上穿紅線，再把絭和供品綁在一起祭拜。
祭拜儀式完成後，當天可把掛著銅錢的紅繩套在小孩子的脖子或手腕上，這就是所謂的棺，這個習俗就是期望孩子們能夠得到觀世音菩薩的保護，可以健康平安的成長。
在現代社會，會建議把紅繩套在小孩子的床頭上就可以，這種習俗其實跟廟方祈求一個平安符或香灰都是一樣的意思。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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