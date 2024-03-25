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今開發票！本周「血型+生肖」財運TOP5 第一名組合「運氣好」：錢財進帳滿滿

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人得到其他同伴的邀約，短時間內獲得不小的報酬，有人則是細心規劃，就能賺進大把鈔票，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬兔

所謂食衣住行，以食為首，如果你是在廚房裡衝鋒陷陣的廚師，無論是餐廳飯店或是餐館小吃店，在這段時間裡，有機會得到其他同伴的邀約，去支援別人的廚房，這可能會犧牲掉你的休假時間，但別急著拒絕，因為對方會開出優渥的酬勞，讓你在短時間內獲得不小的報酬，添補財庫。

第四名：血型AB型+生肖屬雞

如果你是經營洗衣店，或是專門清潔服飾、鞋包等工作的人，在這段時間裡，將會遇到貴婦級的人物出現，他需要替自己的精品做一些處理，全部都是要價不斐的名牌品，請你對自己有信心，大膽的接下這單任務，只要能處理完善，不僅能收益滿滿，而且還會透過介紹，接下更多的生意，讓業績持續長紅。

第三名：血型B型+生肖屬虎

無論你是室內設計師，或是裝潢師傅，本周有機會接下許多工作訂單，在這段時間裡，生意非常興隆，會忙得不可開交，建議你要找尋同業來支援，透過共同努力的方式，就能創造出最大的利益，只要如期完工，不僅能飽滿自身荷包，業主也會給予額外獎勵，感謝你的專業付出。

第二名：血型O型+生肖屬豬

如果你的工作是跟水電管線等有關的工程經營者，本周有機會接下新案，替大樓進行管線更換，但是這件案子並不好處理，因為你所獲得的管線資訊有缺漏，你需要相當多的耐心去進行，但只要拿出專業的判斷，以及細心的規劃，就能順利完成工作，屆時不僅能賺進大把鈔票，更會為商譽添上一筆好評。

第一名：血型AB型+生肖屬龍

如果你是進口批發商，無論是生活用具或各類食品的販售，本周將擁有不錯的運氣，在這段時間裡，你會買到物超所值的商品，透過匯率價差，能讓自己低買高賣，錢財進帳滿滿，開心的大賺一筆，但記得君子愛財，取之有道，在售價上仍然要有良心，才能保有誠信的經營風格，讓事業長長久久。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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