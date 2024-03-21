快訊

國中生割喉案 新北地院宣示「乾哥」移送檢方偵辦

00939被元大證券狂倒10萬多張？達人親揭真相：是供貨給交易市場買賣

血汗！高雄遊覽車禍駕駛疑連開15小時 公路局：最重開罰9萬元

春分後「這3生肖」將旺到極點！兔有新機遇敲門、狗財神格外眷顧

科技紫微網／ 科技紫微網
圖／canva
圖／canva

春分節氣（陽曆2024年3月20日），又稱為「日中」、「日夜分」與「仲春之月」，在這一天，晝夜平分，陰陽達到一種自然的平衡狀態。古書記載，春分乃陰陽相半，晝夜均衡，寒暑平和，自此陽氣逐漸盛行，白晝開始長於夜晚，預示著大地回春，萬物生長。春分不僅是氣候轉暖的象徵，更被視為一年中最重要的節日之一，古代帝王會在此日進行迎日、祭太陽的儀式，象徵著對自然和宇宙更深層次的敬畏與感恩。

迎春分！這3生肖將旺到極點！這天掌握「3神招」接滿整年好運(圖片來源：科技紫微網)
迎春分！這3生肖將旺到極點！這天掌握「3神招」接滿整年好運(圖片來源：科技紫微網)

如何在春分招好運

第一招：接春分水
在春分前一天晚上，將盛有「基底水」的容器置於戶外接收雨露，一直到當天早晨再收起，這段期間所得之「春分水」蘊含宇宙能量，使用春分水進行清潔或飲用，可以淨化身心，增強個人的正能量。春分日的晨露更是珍貴，據說能夠帶來財運與智慧，此外，春分水還能用於插花或煮食，進一步提升家庭的和諧與幸福感。

第二招：開印旺運法
春分日是開啟運勢的最佳時機。在春分日的午時（11點至13點），取紅紙蓋上公司與個人印章，於廟宇獻香後，將紅紙燒化，象徵著淨化過去，開啟全新的一年運勢。這一儀式有助於消除障礙，促進事業和個人發展。

第三招：迎接晨光開運法
春分日的清晨，特別是在日出時分，是進行迎接晨光儀式的最佳時刻。建議在辰時（7點至9點）面向東方（日出方向），進行深呼吸，接收春日的第一縷陽光，這一儀式有助於吸引正能量和好運，為新的一年注入活力。

哪些生肖在春分節氣前後轉運

2024年春分，這些生肖將迎來運勢轉機：

生肖兔
春分節氣為生肖兔帶來了重新定義自我的機會，這一時期內，你將發現自己對於未來有了更清晰的規劃和方向。工作方面，可能會有新的職業機遇敲門，特別是那些與創意和人際溝通有關的領域，你的表現將得到上司和同事的高度評價。感情上，春天的暖風將為單身的生肖兔帶來新的戀愛機會，已婚或有伴侶的人則能夠在這一時期內加深彼此的感情，共同規劃未來。

生肖龍
對於生肖龍的人來說，春分節氣是個充滿活力和創新的時期。你將在工作中展現出領導才能和創新思維，這可能會吸引更多的關注和機遇。此外，你的社交圈也將因此擴大，遇到不少志同道合的朋友，對你的未來發展大有幫助。在財運上，有可能因為過去的投資或是創新的想法而得到回報，是個收穫豐富的時期。

生肖狗
對生肖狗的人而言，現在是關注職業發展、積極拓展事業版圖的關鍵時刻。努力提升自身技能，增強專業競爭力。同時，加強與他人的溝通與協作，積極擴建你的社交網絡，這將為你的事業帶來正面的推動力。另外，財神格外眷顧你們，財運將如溫暖的春風一般，迅速為你們帶來豐厚的收益。

【延伸閱讀】

【轉職運勢】2024年是轉換跑道好時機？

【超人氣】2024年感情運立刻算！

科技紫微網

春分 生肖 節氣

延伸閱讀

今天入「春分」忽冷忽熱 四生肖注意心血管疾病

近18萬人隨白沙屯媽祖進香！報名人數有玄機 3生肖要轉運了

本周「血型+生肖」財運TOP5！A型1生肖「運勢特別旺盛」：能大賺一筆

下周生肖運勢／龍賺錢機會如雪片飛來、「這兩生肖」身邊出現貴人

相關新聞

超精明卻裝笨星座？天秤故意的、處女不想扛責、巨蟹只想偷閒

有些星座聰明不外露，動不動就裝瘋賣傻，或是裝天真、裝無辜，讓自己置身事外。命理網站旺好運分享「哪些星座竟然很會裝瘋賣傻」，快看看都有哪些星座上榜。

春分後「這3生肖」將旺到極點！兔有新機遇敲門、狗財神格外眷顧

春分節氣（陽曆2024年3月20日），又稱為「日中」、「日夜分」與「仲春之月」，在這一天，晝夜平分，陰陽達到一種自然的平衡狀態。古書記載，春分乃陰陽相半，晝夜均衡，寒暑平和，自此陽氣逐漸盛行，白晝開始長於夜晚，預示著大地回春，萬物生長。春分不僅是氣候轉暖的象徵，更被視為一年中最重要的節日之一，古代帝王會在此日進行迎日、祭太陽的儀式，象徵著對自然和宇宙更深層次的敬畏與感恩

參拜日本神社…先做「這件事」別走中央…通過鳥居下方才有禮貌

如同到別人家裡拜訪，在玄關處先打聲招呼再入內，是一樣的道理。更何況神社是神明所在的聖域，在穿過鳥居之前，一定要先停下腳步行一鞠躬。

NASA的工作？解開宇宙之謎、尋找外星人…但UFO不歸它管

很多人覺得NASA 是在運用宇宙資源，但其實NASA 也研究各種宇宙之謎。NASA 是美國國家航空暨太空總署（National Aeronautics and Space Administration），是美國太空發展計畫、太空發展工業和航空研究的中央機構。在前進宇宙方面特別權威。

每日星座運勢／雙魚有錢入帳快快存 以免惹來瓜分

2024-03-21牡羊座短評：易沉浸在回憶中。【整體運★★★☆☆】感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，種種思緒縈繞心頭。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小額的破財，不過敏銳的你又能很快

他們買凶宅會發財？摩羯只收高級地段的、「這天兵星座」哈哈哈不怕

房價越來越高，很多人望之興嘆。有些人會因為價格，去買凶宅，用較低的價格入手，無論自住或投資，都很划算。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享「買房太貴，4星座買凶宅投資能發財」，如果膽大就參考吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。