每日星座運勢／金牛爭強好勝若賭氣 容易遭受挫折

2024-04-16

牡羊座

短評：愛心改變運勢。

【整體運★★★☆☆】

有意想不到的人打電話給你，讓你心花怒放；財運平平，但花錢的地方可不少，吹牛裝闊的你少不了一頓大餐的開銷；今天的表達溝通能力很強，可以做些新客戶的拜訪工作。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平淡，安排短程旅行可讓愛情升溫；單身者易在職場中結識新的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

工作積極性頗高，主動解決難題，令上司頗為欣賞，有機會接手自己感興趣的新工作。

【財富運★★☆☆☆】

用錢上忌諱的就是主觀成見。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 玳瑁棕

開運方位：正西方向

金牛座

短評：多份警惕心。

【整體運★☆☆☆☆】

太想在戀人面前表現，但不去瞭解對方的喜好，反而容易弄巧成拙；投資缺乏主見，小心遭小人利用；找到適合自己的工作方法，能讓你工作起來順順利利。

【愛情運★☆☆☆☆】

有伴侶者應與異性保持距離，一不小心就容易擦槍走火；單身者有桃花，但多止於友情。

【事業運★★★☆☆】

爭強好勝的一面突顯，若將這樣的心理轉化為賭氣行為，那麼只會扭曲你的競爭觀念，使你遭受挫折。

【財富運★☆☆☆☆】

財運較背的一天，不利於金錢投資，尤其是股票族更要謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 祖母綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：煩心事較多，差強人意的一天。

【整體運★★☆☆☆】

今天不太順利，愛情上的小摩擦讓你心情煩悶，進而導致工作上有點分心，不能集中精神。注意多休息，讓自己處於放鬆的狀態，這樣工作才有成效。財運上不太如意，容易被一些虛假信息干擾視線。

【愛情運★★☆☆☆】

與異性互動比較少，但彼此的信任仍可維繫住這份關係。

【事業運★★☆☆☆】

說話做事太過隨意，容易在無意中說出傷人的話，並且得罪人而不自知。

【財富運★★☆☆☆】

窮神附身，投機者破大財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 芥末黃

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：要求有些過高。

【整體運★★★☆☆】

今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛機會較多，多與親友互動，可獲得多方訊息，讓你有機緣遇到有緣人。

【事業運★★★☆☆】

重點是處理好與上司的協調關係，懂得忍讓、妥協，才能更好地溝通，避免矛盾。

【財富運★★☆☆☆】

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時，不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 珊瑚橙

開運方位：東北方向

獅子座

短評：感情有點小困惑，樂觀的心態很重要。

【整體運★★☆☆☆】

單身者對感情較執著，對方表現得若即若離，使你有點沮喪，不妨暫時冷卻追求的熱度，靜心思索今後的打算。投資上有機會遇到「柳暗花明又一村」的情形，興奮之餘更要為下一步的計劃做好準備哦！

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛機會多，但你對另一半的要求很高，戀情短暫；已婚者容易因錢而起爭執。

【事業運★★☆☆☆】

精神狀態不太好，易被家事纏身，難以專心投入工作，出錯的機率高。

【財富運★★★☆☆】

投資應三思而後行，切莫太過冒險。對於熱門股別急於投注，先觀察、多關注。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 櫻桃紅

開運方位：西北方向

處女座

短評：想到就能做到。

【整體運★★★★☆】

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出哦！賺錢雖然辛苦，但並不影響獲得辛勞成果時的喜悅。工作實力大為彰顯，易得到上司、同事的認同。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶溝通應注意技巧，語氣平和，避免說教，多說甜言蜜語可增進感情。

【事業運★★★★★】

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利推動完成。

【財富運★★★☆☆】

適合靈活運用財務的一天。例如：投資宜採多元化的策略進行，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 葡萄紫

開運方位：西北方向

天秤座

短評：你選擇快樂，你就會快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是一種選擇，你選擇快樂你便會快樂。裝扮新潮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力。有車一族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

【愛情運★★☆☆☆】

伴侶之間易一言不和就爭吵，凡事先考慮清楚再說出口，謹言慎行是今日必修的課題。

【事業運★★★★☆】

與人互動頻繁，易在職場中結識新朋友，並有機會成為你工作上的合作夥伴，應該多把握住機會。

【財富運★★★☆☆】

容易被煽動，恐導致財務狀況波動、不穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 橄欖綠

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：幸運的一天，好運連連。

【整體運★★★★★】

愛情運極佳，別把自己悶在屋子裡，緣份其實就在觸手可及的地方。財源旺盛，再細心謹慎點，一切機遇都能成為你發財的好時機。工作量頗大，雖然辛苦，卻容易讓你脫穎而出。

【愛情運★★★★★】

愛情運勢走高，正是享受甜美愛情的日子，有利談情說愛，求愛易獲得對方的熱烈回應唷。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，工作上會有正面進展，倘若沒有實力，可能會有落人口實的徵兆。

【財富運★★★★☆】

資金周轉的能力增強，適合採取錢轉錢、錢賺錢的投資理財策略。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 苔蘚綠

開運方位：正東方向

射手座

短評：疲勞過度小心生病。

【整體運★★★☆☆】

遇到以前的戀人時，別裝做沒看到或是不理睬對方，既然過去了就讓它過去，越是介懷就越是跟自己過不去；財運不佳，生意的冷清或許是你促銷方法的不妥；運輸業的工作者比較繁忙，並且容易出亂，要事先做好調配。

【愛情運★★★☆☆】

奔波於朋友間的同時，別冷落了另一半，把對方介紹給重要的朋友認識吧！

【事業運★★★☆☆】

聽信有關人事問題的閒言碎語，會讓你的嫉妒心膨脹，也容易丟掉積極的工作慾望。

【財富運★★☆☆☆】

在投資上不可衝動出手。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 香吉士黃

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：上進心強烈，對事物充滿好奇心。

【整體運★★★★☆】

若想感情進一步升溫，為另一半製造一些驚喜是不錯的選擇。事業運走強，創意的點子實際運用時，易產生意想不到的出色效果。財運高漲，理財上用一套與眾不同的方案，也是帶來好運的方式。

【愛情運★★★☆☆】

雙方的關係有點緊張，口角一觸即發；少說兩句，免得後果不堪設想！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，雖然雜事很多，可是只要冷靜地思考，就能找出捷徑，提高辦事效率。

【財富運★★★★☆】

得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好哇！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 脆梅青

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：今天犯小人，與人相處要多留些心眼。

【整體運★★☆☆☆】

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者對愛執著，今天特別固執，即使是不被看好的感情仍要堅持，顯得盲目。

【事業運★★★☆☆】

缺乏耐性，工作一遇到困難，就煩躁不安，消極以對。

【財富運★★☆☆☆】

今日財運的變化加劇。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 雪花銀

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：快樂的一天，要接住丘比特之箭！

【整體運★★★★☆】

精打細算之面易突顯，頗受長輩讚賞。工作上特別積極，又願意吃苦，因此收穫良多。單身者可利用休息時間拜訪鄰居，帶上自己心愛的物品，為自己添上好運，會有美麗的邂逅。

【愛情運★★★★★】

變化多端的一天，愛情時好時壞，即便發生爭執都能圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效。無聊時不妨想想調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

【財富運★★★★☆】

你能妥善把握整體趨勢，今天會有不錯的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 朝霞紅

開運方位：正北方向

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