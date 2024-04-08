每日星座運勢／巨蟹保持平和的心態 可以提升運氣

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2024-04-08

牡羊座

短評：把不愉快都說出來。

【整體運★★★☆☆】

與其把不愉快獨自承擔，不如把你的困難告訴對方，一起解決效果更好；敏銳的觀察力，讓你懂得見機行事，投資易能命中靶心；對同事的一句簡單的問候，都能成為你工作上的助力。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點困擾，有點疑心病，不要因為心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，適合制訂短期計劃，有利於更好地開展工作，動力也會因此而增強。

【財富運★★★★☆】

財氣還不錯！機運財與暗財都很不錯。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 咖啡棕

開運方位：正東方向

金牛座

短評：一點小提示就能讓你想到好點子。

【整體運★★★☆☆】

頭腦轉動靈活迅速，尤其是資訊的信息更為敏感。隨身攜帶3C產品，利用上班途中看看晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人約會頻繁，感情因瞭解而不斷加深；單身者易因朋友介紹而結識新朋友。

【事業運★★★☆☆】

工作壓力較大，應忙裡偷閒，注意休息，可以安排一些能幫助放鬆身心的運動。

【財富運★★★☆☆】

多注意與人有財務糾紛，盡量不要與人有財物往來。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 杜鵑粉

開運方位：西北方向

雙子座

短評：身心疲憊時，應暫停稍作休息。

【整體運★★☆☆☆】

認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者易獲得異性的關心，小心別把同情當愛情；已婚者可以好好享受家的溫馨。

【事業運★★★☆☆】

特別願意為他人付出，帶給別人喜悅的同時，自己也收獲了快樂。

【財富運★★☆☆☆】

留不住錢財，出門在外花費大，常是口袋空空而歸，一些不必要的應酬盡量拒絕。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 祖母綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：保持平和的心態，可提升運氣。

【整體運★★★★☆】

學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

【愛情運★★★★☆】

單身者只要主動與異性接觸，就有機會遇到有緣人。有伴侶者多黏著對方，易有被呵護的感覺。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情會有點迷糊呢！

【財富運★★★☆☆】

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，就能夠管理好當日的金錢了。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東北方向

獅子座

短評：未雨綢繆。

【整體運★☆☆☆☆】

與其搏風險投資，還不如待在家中理清自己或是家庭的財務狀況，以便以後能瞄準目標地安排理財規劃；已確定下來的事卻反覆變更，會讓你的下屬或協助者無從下手；珍惜、享受生活，能讓你從心底感到滿足和美好。

【愛情運★☆☆☆☆】

已有伴侶的人易因外務繁忙而對感情欠缺經營，不過人際關係可更活躍。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心些，可別草草了事。

【財富運★★☆☆☆】

隨波逐流可是今天的大忌，還是自己多分析吧！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 芒果黃

開運方位：正南方向

處女座

短評：運勢很酷的一天。

【整體運★★★★★】

今天財運旺盛，錢財收入勝過以往；在職者有加薪機會，正在找工作者也可找到喜歡的工作；有伴侶的人彼此感情更加堅定，周遭的環境能促使你們走向更穩定的關係。

【愛情運★★★★☆】

今天是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂。單身朋友好好把握今天吧！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，是你發揮聰明才智的時候。分析上，特別容易找到靈感與掌握重點。

【財富運★★★★★】

多閱讀與財務相關的書籍，可增強投資信心與市場判斷力。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 金桔綠

開運方位：正南方向

天秤座

短評：用心尋找，就會發現很多機會。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半能促膝談心，雙方的內心都容易心滿意足；單身者的被動桃花旺盛。

【事業運★★★★☆】

工作進行得比較順利，不會遇到大的麻煩，

【財富運★★★☆☆】

今日你做著發財夢，對於投資抱持著一種暴富的心理，很希望走捷徑，要小心損財唷！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 脆梅青

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：加強體育鍛煉。

【整體運★★☆☆☆】

為心儀的對象默默付出，今天是開花結果的時機，向對方表明心意會獲得滿意的回應。財運一般，但打拼的本錢有機會得到加強，和朋友一起去健身，會有不錯的效果。工作時顯得疲倦，容易三心兩意，工作效率較低。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對另一半的關心增多，愛情運也不斷上升；單身者有機會在應酬中發現不錯的對象。

【事業運★★☆☆☆】

工作較順利，但人際關係的處理會花去你較多的時間，一些不必要的應酬能推則推。

【財富運★★☆☆☆】

你一旦被負面情緒籠罩，容易導致小狀況不斷，涉及金錢方面的問題時，應小心謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 可可棕

開運方位：正北方向

射手座

短評：動小腦筋做些改變會有新發現。

【整體運★★★☆☆】

與戀人的相處十分融洽。工作上比較忙碌，先計劃好輕重緩急再開始做，忙裡偷閒休息一下，能讓你保持充沛的精力持續戰鬥。投資上則要小心一點，草率行事會讓你後悔莫及，等時機成熟了再行動吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情易有重大突破，有機會談及婚嫁之事；已婚者相互支持，感情穩定。

【事業運★★★☆☆】

對待工作不宜帶有太多的個人色彩，聽從上司的安排，做好手中的工作才是上策。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出由多到少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 苔蘚綠

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：充滿自信可吸引正能量。

【整體運★★★★☆】

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，單身者可望與心儀的異性親密接觸。投資的想法很多，獲利的機率也很高。一成不變的工作模式會讓你厭倦，今天不妨做些改變，工作效率會更高。

【愛情運★★★☆☆】

熱情付出的一天，付出實質的行動，將可得到無形的關心與柔情。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，只要抱持喜悅、愉快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

【財富運★★★★☆】

財運超級旺之日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤的敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 艷棗紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：積極樂觀面對生活。

【整體運★★☆☆☆】

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花較弱，多多表現你積極、親和的一面，你的好桃花轉眼又會出現喔！

【事業運★★★☆☆】

對於周圍同事的求助你通常是有求必應，會讓你花大量的時間在他人的事務上，而自己的工作不得不延後完成。

【財富運★★★☆☆】

付出三分只得一分之運，倘若懶得付出，就連一分都沒有囉！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 古銅青

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

【整體運★★★☆☆】

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

【愛情運★★☆☆☆】

談錢傷感情，雙方之間容易為錢起紛爭喔！

【事業運★★★★☆】

事業運勢佳，有利求職。求職者不妨注意報紙上的徵才廣告或是網路上的求才訊息，易有不錯的機會。

【財富運★★☆☆☆】

對於錢財拿捏不準，不利錢財運作，免得因舉棋不定而徒增困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 嫩芽綠

開運方位：西南方向

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