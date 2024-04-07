每日星座運勢／金牛多擺設綠色植物 能夠鎮定心神

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2024-04-07

牡羊座

短評：開心愉快的一天，交友機會多。

【整體運★★★★☆】

今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。

【愛情運★★★☆☆】

無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的狀況；單身者不想感情之事，逍遙自在。

【事業運★★★★☆】

從前輩那裡學習經驗的機會較多，如果表現得誠懇點，會有機會獲得寶貴技巧，讓你往後做事變得更加簡單。

【財富運★★★★☆】

有意外驚喜的一天，中獎機率高，或是有機會收紅包、禮物等，好運氣要好好把握唷。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 橄欖綠

開運方位：正北方向

金牛座

短評：坦誠面對壓力。

【整體運★★★★☆】

充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和另一半遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業度過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者多運用口才可結識有緣人；戀愛中的人可時常感受到彼此的濃情蜜意。

【事業運★★★☆☆】

整體運勢不錯，但在生活中易有變故，突然冒出的烏龍事件，讓你哭笑不得。

【財富運★★★★☆】

有撈外快、從事投機獲利的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 秋葵綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：愛美之心人皆有之。

【整體運★★★★★】

財富的形勢大好，對投資訊息的提前掌握能讓你搶占先機，獲取的收益豐厚；戀愛中的人對於比戀人更有魅力的異性，會產生一些嚮往，但卻不會因此而變心；有時間陪家人去散散步吧，你會體會到安詳和安心。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會接觸心儀已久的異性，大膽表達愛意，就能獲得夢寐以求的愛情喔！

【事業運★★★★☆】

有機會在聚會中認識新朋友，讓你交友圈和眼界都更加開闊。

【財富運★★★★★】

投資熱情高漲，眼光獨到，有利資金運作，投資回報率高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 櫻桃紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：愛情不如想像中的完美。

【整體運★★★★☆】

步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵哦！財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛鍊。

【愛情運★★★☆☆】

單身者向心儀已久的對象表白，宜多動腦筋，運用技巧，太露骨的方式並不見得就好。

【事業運★★★☆☆】

忙碌造成心理壓力，情緒暴躁指數升高，與其硬撐不如想辦法釋放壓力！

【財富運★★★★☆】

因與同事互動良好而獲得意外之財，如收到小禮物等。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 臘梅白

開運方位：東北方向

獅子座

短評：人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。

【整體運★★★☆☆】

今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對愛情的需求度較低，與其和另一半待在一起無話可說，不如和好朋友熱鬧開懷。

【事業運★★☆☆☆】

長輩對你有諸多要求，感覺有很多雙眼睛都在盯著你，要特別注意自己的言行舉止。

【財富運★★★★☆】

管理錢財有一套，適合替人管帳、理財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 珍珠白

開運方位：西北方向

處女座

短評：擁有幸福的負擔。

【整體運★★★☆☆】

看著伴侶臉上洋溢著幸福，你會覺得為他付出再多也值得；今天的財運可沒來得及眷顧你，與親戚朋友聚會時可別上牌桌哦，不然有漏財的危險；有時間多陪陪父母，讓他們享享天倫之樂。

【愛情運★★★★☆】

多與另一半分享你的心情，不管是快樂還是憂傷，和對方說說可增進彼此的感情喔。

【事業運★★★☆☆】

合理安排時間是關鍵。很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行！

【財富運★★☆☆☆】

千萬不可因求財心切，而沒有進行分析策劃就盲目投資，造成錢財損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 秋葵綠

開運方位：正南方向

天秤座

短評：精力較充沛，信心十足。

【整體運★★★☆☆】

學生族的愛情有萌芽的趨勢，把握好尺度，這樣衍生出來的友誼很穩固。物慾得不到滿足，賺錢慾望強烈。在與新朋友互動溝通時，容易欠缺方法，不妨請教請教長輩，會得到不錯的建議。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，不妨發揮積極爭取的勇氣，去尋訪真心誠意的伴侶，感情發展會很順利喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係運不錯，和朋友將會有良好的互動，和同事之間談心將會給你帶來很多新想法喔！

【財富運★★★☆☆】

少去可刷卡的商場購物，這樣對你的購物慾望就會有些限制。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 和闐玉白

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：在壓力中成長。

【整體運★★★☆☆】

交易場所會讓你的運勢降低，想要有所行動者最好避過今天；學習者面臨對手競爭，雖有壓力卻也激發了鬥志，表現很是不俗；美食會成為照亮心情的點睛之筆，約上三五好友一起好好吃一頓吧。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半別太嚴苛，應懂得將心比心，多站在對方的角度思考，彼此的關係會更和諧。

【事業運★★★☆☆】

忙碌的一天，恨不得長出三頭六臂來。事情雖多，但很充實，如此去想你就會更快樂。

【財富運★★☆☆☆】

易發生省小錢花大錢的狀況，買東西莫貪小便宜。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 蘭花紫

開運方位：正東方向

射手座

短評：神采飛揚，有利談感情。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。今天可密切關注市場動態，會發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

【愛情運★★★★☆】

戀人之間情到濃時包容性減弱，雙方容易因芝麻小事而傷神傷心；單身者易有美麗邂逅。

【事業運★★★★★】

適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。

【財富運★★★★☆】

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 薔薇粉

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：拓展人脈，尋找商機的日子。

【整體運★★★★★】

今天多與人互動，參加社團活動，會有好運降臨。不僅增長見識，還能結識不少新朋友，獲得不錯的投資機會。單身者在朋友的撮合下，與形象良好、口才出眾的異性結緣，感情可望進一步發展。

【愛情運★★★★☆】

單身者多參加社團活動，容易感受到異性投來的強烈電波；已婚者感情甜蜜。

【事業運★★★★☆】

行動力十足，有利於新計劃的迅速推行，如果你還能放開心胸接受不同意見，成功的機率將會更大。

【財富運★★★★★】

財運很不錯，有機會得到貴人援助，遇到財務困難可向好友、同學求助。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 苔蘚綠

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：很有愛心與同情心，適合扮演傾聽者的角色。

【整體運★★★★☆】

感受力很強的一天，特別能體會他人的內心感受，朋友也都願意找你聊心事，讓他人獲得安慰的同時，你也得到了助人的快樂。財運不錯，親友請客、收到禮物、中獎的機率高。

【愛情運★★★☆☆】

感情順其自然就好，保持樂觀的心態，多與人接觸交流，桃花將會不請自來！

【事業運★★★☆☆】

良好的人際關係是你的優勢，會因同事的幫忙而使得進展順利。

【財富運★★★★☆】

財神降臨，受到貴人提攜，出現收入增加的絕佳契機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 香吉士黃

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：開朗的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天的異性緣特別好，跟異性很聊得來，也易受到異性的歡迎；心態很輕鬆，能夠放下學習和工作，盡情享受美好的生活；不要隨便誇下海口，否則易受人慫恿而要破財請客。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會參加聚會，可結識不少異性朋友，想戀愛的人不要錯過這樣的好機會唷！

【事業運★★★☆☆】

正為某件事高興著，卻無緣無故被人潑冷水。不必生氣，別拿他人的錯誤懲罰自己。

【財富運★★☆☆☆】

求財會有阻礙，得小心謹慎的處理問題才好。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

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