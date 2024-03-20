職場星座避雷(下)／天蠍很照顧自己人、射手常常打混、雙魚不能被兇

職場上難免遇到各種星座的同事，你知道該如何和他們相處，才不會踩到雷點，才能工作起來氣氛愉快嗎？搜狐網分享「十二星座如何與同事相處」，請小心服用。

▍天秤座 很好溝通、很難做決定

天秤同事友善又風趣，很在意工作氣氛和諧，他們言談舉止斯文優雅，讓人一看就很有好感。天秤座待人處事非常圓滑，不但自己很少招惹別人，更擅長協調爭端。和天秤座溝通最好的方法是保持冷靜好好說，他們會很樂意聽別人的看法，如果提高音量想用氣勢壓倒他們，只會讓他們心裡不爽。

天秤座另一個毛病猶豫不決，這時候同事可以提出建議，讓天秤座很在意公平，最後的結論一定會對大家都有利，麻煩就是可能要花很多時間。

▍天蠍座 非常照顧自己人

天蠍座平常看來安靜，不愛說話也不愛交際，好像對同事的事情一點興趣也沒有。其實他們一點也不冷漠，對於沒有深交的人都會保持一段安全距離。天蠍座內心是充滿熱情的，只是平常掩飾得很好而已，一旦誰能爭取到他們的信任，就能得到他們全心全意的支持。只要能懂得尊重，天蠍座同事並不難相處，只要變成他們的「自己人」，天蠍座會願意全力支持對方，於公於私都成為好夥伴。

▍射手座 職場開心果 偶爾打混

射手座熱情開朗，知識豐富，總是用樂觀的心態工作，或讓工作氣氛很歡樂輕鬆。不過射手座很容易對工作期望過高，當他們喜歡這項工作，會非常投入，連續幾天幾夜不睡覺也不在乎，不管遇到什麼困難都能加以克服，但若努力沒有得到相對成果，他們就會立刻變得很洩氣。射手座也比較隨興，認真的時候很認真，混的時候也很混，根本不在乎進度，建議他們的工作夥伴要盯緊進度，但也不能三天兩頭的催他們，他們容易不耐煩。

總之要和射手同事相處愉快，就是坦承相待，以靜制動，沒事跟他們聊天吃飯，氣氛好，工作就會順利。

▍摩羯座 認真可靠的工作夥伴

不管摩羯座同事外表如何，他們內心永遠住著老靈魂。摩羯座是誠實可靠且責任感很強的人，雖然平常反應、動作都有點慢，但工作超認真，品質也有保證。摩羯座外表看來不太起眼，只要認真投入工作，魔羯座全身散發著光彩。初相識時，摩羯同事會和人保持一定距離，一旦深交後，有機會成為彼此鼓勵，一起努力向上的夥伴。

▍水瓶座 彼此尊重 空間很重要

水瓶同事的特徵就是語不驚人死不休，外表和邏輯異於常人，不在乎辦公室規則。要知道，水瓶座並不是故意特立獨行，只是習慣保有自己的風格，和水瓶同事合作是蠻愉快的事，因為他們重視自由、平等，不會試圖控制別人，彼此會保有空間。水瓶座分析能力很強，學習精神旺盛，對於有興趣的工作很熱忱，但他們不喜歡一成不變的事，對枯燥無味的工作毫無興趣，有時會抱怨連連，把事情搞砸。

水瓶座很忠於自己，所以對自己沒興趣的事就沒什麼意願去做。另外，水瓶座不太樂意承受工作壓力，常常遇到壓力就直覺的反抗。不過他們最大的毛病還是拖延，他們不輕易答應什麼事，總是會說要「再考慮」。

▍雙魚座 好好溝通、兇不得

雙魚同事是滿好相處的人，他們很有幽默感，溫和親切，不太會拒絕別人，而且包容力很大。他們可以和別人處得很好，但也喜歡自己獨處，雖然比較情緒化，卻很少打攪別人，最大缺點是比較敏感和情緒化。要和雙魚同事合作愉快的話，最好請他們負責有創意又有變化的工作，他們會全心投入。

和雙魚座溝通時要盡量委婉，和顏悅色，不要太強勢。另外最好幫他們盯住進度，但是不要因此給他們太大的壓力，否則反而會讓他們想要逃避。雙魚同事有時會有點依賴，只要有人推一把，他們也能在期限內完成工作。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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