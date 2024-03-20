職場星座避雷(上)／雙子會挑工作、巨蟹痛恨加班、處女不是來交朋友的

職場上難免遇到各種星座的同事，你知道該如何和他們相處，才不會踩到雷點，才能工作起來氣氛愉快嗎？搜狐網分享「十二星座如何與同事相處」，請小心服用。

▍白羊座／熱愛聚會 鼓舞士氣

白羊座同事通常蠻好相處的，他們熱愛參加活動，不論是公司裡的社團或是員工旅遊，都絕不缺席。此外，他們也樂於發起各種聚會，就算是新進人員，也能很快的和大家打成一片。可以說只要有白羊座在場，氣氛就絕無冷場。

但要注意白羊座的人個性好強，更有點個人英雄主義，有點臭屁愛現，在團隊中有時招人非議。不過白羊座樂觀進取的精神，常常可以激勵同事士氣，特別是在遇到困難時，他們會勇於迎向挑戰，其他人也會在不知不覺跟著衝。

▍金牛座／再溫和還是一隻牛

和金牛座的同事相處，要記得雖然表面再溫和，但骨子裡終究是牛，所以和他們討論事情時，最好以理服人，態度不要太強硬，以免他們覺得不被尊重。金牛同事頭腦很清楚，也很有邏輯，雖然個性頗為固執，只要對方能夠有條有理的說明論點，提出有力的證據，金牛還是有機會妥協，但是如果對方姿態太高，激起牛脾氣，就很難再讓金牛座改變主意了。

萬一得罪了金牛同事該怎麼辦？老實道歉是最好的方法，通常他們還蠻寬容大量。萬一不幸得罪的是隻固執牛，無論如何也不願意握手言和的話，那就放生他。除了等金牛座自己回心轉意，誰也無法改變現狀。

▍雙子座／只想做喜歡的工作

雙子座的同事第一眼很好相處，但也善變難測，可能上一秒還在說笑話，下一秒就死魚臉。雙子座有創意和活力，會帶動工作氣氛，讓同事們能更快樂面對的工作。他們不會壓迫別人，什麼事都好商量，而且適應力很強，和任何人都可以處得很好。

雙子座喜歡用遊戲般的方式工作，不喜歡一板一眼的行動，且擅長溝通。和雙子座的人一起工作，要小心的是他們沒什麼耐心，不適合處理繁瑣或要花很長時間的事，另外也沒什麼責任感，遇到麻煩事很可能會溜之大吉。雙子會挑工作，對於有興趣的事情會很專注，但對討厭的工作就只想推託逃走。另外他們很容易說大話，雖然不是故意的，還是會帶給大家一些困擾。

▍巨蟹座／別逼他們加班

巨蟹座的同事通常都很親切溫和，有時還很有「媽媽的味道」，天氣變了會噓寒問暖，平常還會帶點心零食給大家分享。巨蟹座有點害羞，他們喜歡讓辦公室有家的感覺，要知道對他們來說，家庭生活勝過一切，所以最好別要他們加班，他們不願意為了工作而犧牲和家人共處的時間。

巨蟹座的人做事自有節奏，不喜歡別人干涉，所以最好不要常常去盯他們的進度，也別讓巨蟹座負責很緊急的工作。另外，和他們相處，不能用粗暴或強勢的態度催促他們，敏感的巨蟹會覺得受傷。巨蟹座有時會因為鬧情緒而影響工作，但基本上是很負責的人，只要注意溝通相處的模式，一般很好相處。

▍獅子座／無法拒絕別人求助

獅子座的同事開朗熱情，外表光鮮亮麗，標準的「社交動物」，愛開玩笑，愛湊熱鬧，在職場上不管和誰都混得很熟。獅子座工作表現也是第一流的，常常沒日沒夜，非把事情做到最好。

獅子座同事多半是慷慨大方，不愛計較，而且心腸很軟，無法拒絕別人的請求，所以常常成為別人求助的對象。他們待人處事一向光明正大，不會耍計謀，和別人起爭執，也是直來直往發脾氣，不會暗算別人。獅子座是很寬宏大量的，只要對方願意低頭道歉，通常他們都會原諒對方。

▍處女座／上班不是來交朋友

處女座同事最大的優點就是謹慎冷靜，凡事都有條理。他們總是準時上下班，上班時間也埋頭苦幹，很少八卦偷懶。處女座個性比較保守，不喜歡複雜的人和事物，也很少參加甚至過問和自己工作無關的事情，對他們來說，上班就是工作賺錢，「不是來交朋友的」。

處女座的同事很負責，頭腦清晰且樂於助人，在職場上蠻好相處。不過切記自己的事還是要自己做好，不能太依賴處女座，不然會換來三不五時碎碎念。雖然處女座不會動輒命令別人，但是因為求好心切，常常會對同事提出許多意見或批評。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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