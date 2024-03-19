事業運也開花！春天適合跳槽4星座…獅子要低調、摩羯別猶豫、「這星座」貴人拉一把

春暖花開好時節，不少人都在考慮是否該轉換跑道，搜狐網命理專欄「星座巫師」分享，有四個星座的人，2024春天事業運旺盛，能遇到不少絕佳的機會，很適合轉換跑道，開創新格局。

▎雙子座 慎重考慮再行動

雙子座在今年春天的事業運超級旺盛，如果有轉換跑道的打算，可以嘗試跳槽，但前提是必須經過慎重的考慮和事前準備，不能不顧後果就拋下原本的工作不管，否則就算事業運再旺，也可能落得工作、薪水兩空的結局。

▎獅子座 低調跳槽保平安

獅子座一直是深思熟慮的人，凡事都會先經過謹慎思考才做出決定，關於轉換跑道的事情也考慮了很久，而在春天就是絕佳的跳槽時機，不過跳槽後一定要保持低調，否則將有損事業運，帶來一些很麻煩的問題，甚至可能在新環境受到排擠。

▎天秤座 貴人拉你一把

天秤座在春天的事業運很不錯，還有機會遇到貴人，在對方的幫助與提攜下，可能收穫一個更優秀、更具有潛力的職位，因此要記得時刻保持笑臉，並在適當的時機拍拍馬屁，不錯過任何一個結識貴人的機會。

▎摩羯座 有機會要把握

摩羯座的事業運在春天暴漲，前景一片大好，且會遭遇許多可遇不可求的絕佳機運，只要把握住其中一個，就能換取到更好的工作崗位，千萬不要猶豫不決，看準機會果斷跳槽，否則等機運離開，再後悔都來不及了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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