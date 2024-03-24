殺破狼週運勢／牡羊有新被動收入、摩羯桃花朵朵開

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，木星與天王星合相在金錢宮位，會使用網路賣掉一些舊物，累積起來的資金令你驚喜。某些白羊座則是有新的被動收益來源，每個月的收入增加，生活好過許多。

工作運方面，水星在命宮呈現停滯狀態，目前許多事務看似進行順利，但文件多備份在好幾個地方為佳，日後可逢凶化吉。工作進度開始感到停滯，沒有進展。好好養精蓄銳，別急於在當下處理任何問題，船到橋頭自然直。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，與情感對象發生爭執，甚至對方在此時突然與你分離，讓你錯愕。這段時間，對於越是重要的人，情緒管理要越好，才不會痛失所愛。

健康運方面，水星在命宮呈現停滯狀態，當心著涼感冒或是病毒感染，引起呼吸道病變，一旦生病，會需要較長的時間療養才能痊癒。某些白羊座有舊疾復發的跡象，有不適的症狀請趕緊醫治，否則會越來越嚴重。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，火星、金星、土星、海王星齊聚人際關係宮位，有些人看似對你嚴厲，卻會拉你一把，遇到生命中的貴人。交際應酬的邀約較多，不妨參加這些聚會，可多結識一些人脈。

感情運方面，水星在心靈宮位呈現停滯狀態，會再度遇見曾經暗戀的對象，並有很多交流的機會，心動的感覺依舊，會希望和對方有進一步的發展。某些金牛座會在社群網站發現昔日戀人的帳戶，容易手賤點進去了解對方最近的動態。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，工作單位人事有很大的變動，自己也可能調到別的單位，某些金牛座則可能突然被資遣，或是因為一些因素辭掉目前的工作。

健康運方面，月蝕發生在健康宮位，當心吃壞肚子，罹患腸胃炎，女性則要注意婦科方面的毛病，注意職場災害，容易發生意外傷害，並要注意人身安全，勿涉入危險的行為及場所。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，金星、火星、土星、海王星齊聚志業宮位，正執行一個十分令人矚目的任務或職務，在職場表現亮眼，資源也很多，但工作也相對比較忙碌、辛苦，常常需要加班、熬夜。

人際關係方面，水星在人際關係宮位呈現停滯狀態，很久不見的同學在此時聯絡，召開同學會，會有機會和故人見面敘舊。某些雙子座則在一些場合遇到很久不見的朋友，兩人再度熱絡起來。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在戀愛、子女宮位，會發現目前的交往對象有些曖昧關係不太尋常，選擇快刀斬亂麻，不要捲入複雜的情感關係中。有小孩或是寵物的雙子座，則要注意孩子的身體狀況或安全，這段時間出意外的機率較高。

學業運方面，冥王星持續在學業宮位行進，會選擇較為冷門的科系就讀，在功課方面會覺得有些障礙難以跨越。某些雙子座則是有到海外留學的打算，或是已經在海外唸書，會感覺有些孤獨，沒有朋友可以相互幫助。

巨蟹座：

整體運勢

遠行運方面，金星、火星、土星、海王星齊聚遠行宮位，會參加團費昂貴的旅行團，到嚮往的國家旅遊。不過容易因為時差，或是在當地水土不服，身體不適，外出時請備妥常備藥品，以防不時之需。

金錢運方面，冥王星在財務宮位行進，會因為家人留下的資產，成為你被動收入的來源。有投資習慣的巨蟹座，會長期持有某個標的，不打算出脫，每年可收入不少股息。

本週須注意的部分

家宅運方面，月蝕能量發生在家宅宮位，家中女性成員可能發生突發事故，使你十分擔憂。某些巨蟹座則因為職場轉換而需要搬家或離家，對原來自己居住的地方感到捨不得。

工作運方面，水星在志業宮位呈現停滯狀態，同在志業宮位的太陽受到在家宅宮位的月蝕能量影響，目前職場有大規模的人事變動，自己可能被外派到異地工作。某些巨蟹座則要當心被裁員，被迫回鄉發展。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，木星與天王星合相在志業宮位，會進入自己夢寐已久的大型企業，或是公營組織工作，待遇與職務都備受禮遇。某些獅子座目前正在創業階段，業績蒸蒸日上，深受客戶肯定。

金錢運方面，金星、火星、土星、海王星齊聚財務宮位，購物時善用信用卡回饋，得到非常多的折扣，心情極佳。有投資習慣的獅子座，投資標的小有漲幅，可選在適當的時機出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

交通運方面，月蝕能量發生在交通宮位，交通工具正式壽終正寢，必須要換車了。這段時間須特別當心行車糾紛，被開罰單的機率也較高，即便是搭乘大眾運輸通勤或走路，都需特別留意交通安全。

學業運方面，水星在學業宮位呈現停滯狀態，同在學業宮位的太陽受到月蝕能量影響，學業遇到瓶頸，考試成績不理想，可能被當掉。某些獅子座的報告或作業產出困難，對於目前的科系前途感到憂心，萌生休學的想法。

處女座：

整體運勢

感情運方面，金星、火星、土星、海王星齊聚感情宮位，即便目前情感狀況不明朗，雙方對於未來有些悲觀，但能在一起好好相處一天，每一段相聚的時刻都很珍貴。感情穩定的處女座，即便有些爭執，也會是床頭吵，床尾和。

工作運方面，冥王星持續在工作宮位行進，目前的工作獨立性高，或是處在遠端連線工作的性質，感覺比較自由。某些處女座則可能外派到外地工作，雖然孤獨，但覺得這樣的生活也不錯。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在金錢宮位，同時水星在財務宮位呈現停滯狀態，收益來源突然中斷，經濟狀況面臨危機，甚至負債累累。某些處女座當心掉錢包，或是個資外洩，資金被盜用，帳戶需暫時凍結。

健康運方面，水星在疾厄宮位呈現停滯狀態，同在疾厄宮位的太陽受到月蝕能量影響，當心著涼感冒、或病毒感染，引發呼吸道疾病，並要注意心血管方面的問題，一旦生病，會需要花較長的時間調養。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，木星與天王星合相在財務宮位，會獲得一筆長輩留下的資產，需要辦理許多繁瑣的程序處理。有投資習慣的天秤座，眼光精準，標的物有大幅的成長，可選在適當時機出脫，獲利了結。

工作運方面，金星、火星、土星、海王星齊聚工作宮位，目前正執行一個光鮮亮麗的工作計畫，工作雖然辛苦，但暫時會覺得有努力的方向。某些天秤座正在一段職務轉換的過渡時期，許多人看著你的表現，需努力展現自己的能力。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在命宮，受到感情宮位的太陽與停滯的水星影響，與伴侶溝通不良，兩人對未來的發展悲觀，決定分道揚鑣。某些天秤座會巧遇過去喜歡的人，但對方已經結婚，自己還是孤家寡人，而倍感空虛。

健康運方面，月蝕發生在命宮，當心吃壞肚子罹患腸胃炎，女性則要留意婦科方面的疾病。金星、火星、土星、海王星齊聚健康宮位，容易有血光之災，發生意外傷害與生病的機率較高。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，木星與天王星合相在感情宮位，會與喜歡的對象閃婚，或是迅速進入交往狀態。火星、金星、土星、海王星齊聚戀愛宮位，單身的天蠍座會邂逅一見傾心的天菜，只要能見到對方就很開心。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位呈現停滯狀態，同在工作宮位的太陽受到月蝕能量影響，工作不斷出現障礙，與同事溝通不良，覺得職場不友善，感到倦勤，萌生辭意，某些天蠍座則要當心被裁員。

健康運方面，水星在健康宮位呈現停滯狀態，同在健康宮位的太陽受到月蝕能量影響，容易著涼感冒或受到病毒感染，引發呼吸系統發炎，並要注意心血管方面的問題。月蝕發生在心靈宮位，有許多事令你焦慮，常常睡不著。

家宅運方面，冥王星持續在家宅宮位行進，某個家人情緒陰晴不定，使你不想回家，某些天蠍座則是面臨親人紛紛離家的空巢期，對著空蕩蕩的房子感到孤寂，覺得自己被遺棄了。

射手座：

整體運勢

工作運方面，木星與天王星合相在工作宮位，會多一份副業或兼職，機動性較強，常常臨時要出外務，甚至到外地出差。某些射手座則因為興趣使然，投身在本身不穩定的領域發展事業。

感情運方面，水星在戀愛宮位呈現停滯狀態，會與曾經喜歡的對象再度重逢，雙方會有舊情復燃的可能性，但由於同在戀愛宮位的太陽受到月蝕能量影響，彼此可能有穩定的情感對象，自己會陷入三角戀情之中。

本週須注意的部分

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，會徹底離開某個團體、與一些人交惡，以後不會再見面。某些射手座則可能會有朋友突然離世，使你非常錯愕，覺得人生無常。

家宅運方面，火星、金星、土星、海王星齊聚家宅宮位，家庭會因為一些事件，變得混亂，可能容易與親人發生爭執。並要當心住宅電器與爐火的使用，門戶須留意，慎防宵小入侵。

摩羯座：

整體運勢

旅遊運佳，火星、金星、土星、海王星齊聚旅遊宮位，會計劃在有限的假期內到許多想朝聖的地方遊覽。某些摩羯座會選擇遺世獨立的高級旅店住宿，放空自己，讓身心靈獲得紓解。

感情運方面，木星與天王星齊聚戀愛宮位，正是桃花盛開的時期，不單是異性，也會吸引同性的追求者。感情穩定的摩羯座則與心愛的人有共同生養小孩或是收養寵物的想法與計畫。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，會結束掉目前的職務，轉換跑道到新的領域發展。某些摩羯座則要當心無預警被裁員，對於自己在職場努力賣命好幾年感到十分不值。

家宅運方面，水星在家宅宮位呈現停滯狀態，同在家宅宮位的太陽受到月蝕能量影響，和家人溝通不良，發生激烈爭執，甚至因此離家出走。某些魔羯座則可能因為轉換跑道的關係，需要在短期內搬家。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，火星、金星、土星、海王星齊聚金錢宮位，會把存了很久的積蓄投入到某個昂貴的消費上，購買很想要的東西。某些水瓶座則是花很多錢在療癒心靈或是命理方面，希望有人能整頓一下自己的思緒。

家宅運方面，木星與天王星合相在家宅宮位，會購買十分高級的家電，或是將居住的空間裝潢得較為極簡，生活變得優雅而清爽。某些水瓶座無意間看到自己所喜歡的物件，很迅速地買了新房。

本週須注意的部分

學業運方面，月蝕發生在學業宮位，報告或是作業無法產出，或是考試成績太差，某個科目可能會被當掉重修。某些水瓶座則可能因為對目前學的領域沒興趣，而有重考或轉科系的打算。

交通運方面，水星在交通宮位呈現停滯狀態，同在交通宮位的太陽受到月蝕能量影響，每天使用的交通工具故障頻頻，可能需要換新車了，需當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，即便走路，也要特別留意交通安全。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，火星、金星、土星、海王星齊聚命宮，與許多人產生曖昧不明的情愫，桃花看似很旺盛，卻一直被動等待他人來告白。某些雙魚座即便有穩定的關係，依然會招來許多追求者。

學習運方面，木星與天王星齊聚學習、考試宮位，對某種新型態的技藝或知識產生興趣，花費很多時間與金錢學習，並考試取得專業認證。某些雙魚座不論參加比賽，或是各類考試，都會獲得好成績，通過門檻，取得資格。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在財務宮位，受到在金錢宮位的太陽，以及停滯的水星影響，某個收入來源斷炊，積蓄也見底，會需要舉債過日子。有投資習慣的雙魚座則要當心標的指數大跌，甚至被虧空，造成巨額的損失。

健康運方面，月蝕發生在疾厄宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，嚴重的話甚至需要住院治療。女性則要注意婦科方面的問題。這段時間切勿涉入危險的行為或區域，需特別注意人身安全。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見 殺破狼占星手記Blog 】

商品推薦