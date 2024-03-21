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NASA的工作？解開宇宙之謎、尋找外星人…但UFO不歸它管

商周出版／ 文‧左卷健男
美國太空總署NASA。路透
美國太空總署NASA。路透

關於 NASA 的宇宙研究的知識

很多人覺得NASA 是在運用宇宙資源，但其實NASA 也研究各種宇宙之謎。

為人類揭開許多未知之謎

NASA 是美國國家航空暨太空總署（National Aeronautics and Space Administration），是美國太空發展計畫、太空發展工業和航空研究的中央機構。在前進宇宙方面特別權威。

圖說：探測到火星似乎存在過生物後，NASA 正在進一步研究。圖／商周出版提供
圖說：探測到火星似乎存在過生物後，NASA 正在進一步研究。圖／商周出版提供

負責設備開發和完善規則

開發能夠收集到宇宙探測時必要數據的太空載具或系統、和世界各地的天文學家交流合作、完善讓各國都能順利使用宇宙時不可或缺的國際法規等等，NASA 的研究項目和範圍相當多元。

尋找外星人是NASA 的研究項目之一。

《一日一頁宇宙大驚奇：從天文觀測到太空探索，大人小孩都想知道的天文知識》。圖／商周出版提供
《一日一頁宇宙大驚奇：從天文觀測到太空探索，大人小孩都想知道的天文知識》。圖／商周出版提供

在搜尋地外文明計畫（SETI）上，NASA 已經使用電波望遠鏡尋找外星人60 多年了。無人探測器先鋒號10 號和11 號以及1977 年發射的航海家號都配備了刻印有地球訊息的金屬板。

小知識：負責調查不明飛行物（UFO）的部門是美國國防部，不是NASA。

(本文摘錄自《一日一頁宇宙大驚奇：從天文觀測到太空探索，大人小孩都想知道的天文知識》，商周出版，未經同意禁止轉載。)

NASA 外星人

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