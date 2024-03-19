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騙人還是有根據？占星學和天文學「黃道12星座」有關係嗎？科學家這樣說

商周出版／ 文‧左卷健男
圖為占星學12星座示意圖。圖/ingimage
圖為占星學12星座示意圖。圖/ingimage

▍關於星座占卜的知識

占星學裡的黃道12宮和天文學裡的黃道12星座彼此沒有關聯。

▍占星的起源

大約5000年前的美索不達米亞一帶，行星、月亮和太陽被當時的人奉為神明，他們觀察「神」來預測政治、農業（天氣）等等。後來傳到希臘，有人把黃道平均劃分成12 等分的黃道12 宮和生日加以聯結，用來預測個人的運勢。

▍黃道12宮是什麼？

占星學裡的黃道12 宮雖然標示了各個星座的名字，但其實只是用來劃分黃道，並沒有對應真實黃道上的星座。例如占星學上，一個誕生星座是「牡羊座（白羊座）」的人，他生日時，太陽經過的其實是雙魚座。

《一日一頁宇宙大驚奇：從天文觀測到太空探索，大人小孩都想知道的天文知識》。圖／商周出版提供
《一日一頁宇宙大驚奇：從天文觀測到太空探索，大人小孩都想知道的天文知識》。圖／商周出版提供

▍占星術沒有科學依據

占星術把正確的星空觀測和地球上的自然現象、社會現象和個人運勢加以聯繫，用於預測未來。因為它建立在確實存在的觀星基礎上，讓人感覺占星術好像有一些科學原理，但其實星座占卜並沒有任何科學依據。

小知識：在占星術中，沿黃道運行的太陽系行星的位置也很重要。

(本文摘錄自《一日一頁宇宙大驚奇：從天文觀測到太空探索，大人小孩都想知道的天文知識》，商周出版，未經同意禁止轉載。)

太陽 星座 神明 科學家

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