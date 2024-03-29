京都「伏見稻荷大社」朱紅鳥居、狐狸神使…外國人最愛參拜的神社

●廣受商人虔誠信仰的商業之神

稻荷也可寫成「伊奈利」，在日文中可以解釋為「結成稻子」的諧音。稻米是人們日常生活的食糧，也是生命的根源，象徵來自大自然的靈德。

一說到稻荷神社，第一個浮現腦海的就是朱紅鳥居與狐狸。

保佑

生意興隆、五穀豐饒等

主祭神宇迦之御魂大神是傳說中的「保食神」，也具有庇佑繁榮興盛的神德，人們多前往稻荷神社祈求商業興隆、人丁興旺。此外，佐田彥大神為在大道之上守護安全的神明，可保佑交通安全。

伏見稻禾大社的祈福板做成狐狸臉型，祈福者自己畫上臉譜。報系資料照

「狐狸大人」中，以白狐最有名稻荷神社的神使是狐狸。自古以來，日本人便認為狐狸是能引導田地之神從山裡前往人居之處的靈獸。由於是神使，凡人無法看見，因此也以「白狐」、「白狐大人」來稱呼（這裡的白有透明之意）。

伏見稻荷大社是全國總數約三萬座的稻荷神社之總本宮，在日本人口中的暱稱是「御稻荷大人」。

大阪有句俗諺「病弘法、欲稻荷」，意思是生了病就去祈求弘法大師，想要生意興隆就到稻荷大人面前祈願。對大阪商人而言，御稻荷大人是最親切、也最值得信賴的神明。

祭神

主祭神是宇迦之御魂大神。此外，神社內也祭祀了佐田彥大神、大宮能賣大神、田中大神、四大神，以「五社相殿」（祭祀複數神明的本殿）的方式祭祀。五位神明合起來統稱稻荷大神。

緣由

關於創建時的傳說，如今留下好幾種版本，其中之一是《山城國風土記》逸文中的記述。

根據這個說法，稻荷大社的創建者是從海外移居的秦公伊呂具。伊呂具以糯米糕為箭靶，引弓射箭時，糯米糕忽然變成白鳥飛走，停棲於稻荷山三之峰，並且結出稻穀。這個不可思議的故事，就成了「伊奈利」（稻荷）這個神社名稱的由來。

歷史

稻荷信仰遍及全國的原因之一，是鎮守東寺（教王護國寺）時與真言密教關係密切的緣故。稻荷神社被視為荼枳尼天的化身，同為庇佑商業興隆的神明而廣受人們虔誠信仰。

觀賞重點

《圖解日本神社入門》。圖／商周出版提供

數千座朱紅鳥居形成迴廊

說到伏見稻荷大社，最有名的便是由大量鳥居構成的迴廊。數千座朱紅色的鳥居，沿著山中參拜道壯觀排列。朱色或赤色、橘紅色等顏色在日文中的發音都有明亮之意，象徵充滿希望，也可說是退魔的顏色。

建於神社境內的鳥居數量高達5,000 座以上，從有捐獻鳥居習慣的江戶時代開始不斷累積而成。

聳立於正面的樓門，自安土桃山時代至今位於外參拜道正面的樓門，據說是豐臣秀吉於1589 年捐獻建設的。當時秀吉為了替生病的母親大政所祈求健康，留下如祈願成真便供奉一萬石的古文書。

●神社資訊● ▍鎮座地 京都府京都市伏見區深草藪之內町68 ▍交通 JR 奈良線「稻荷站」旁，或是從京阪「伏見稻荷站」徒步5分鐘

(本文摘錄自《圖解日本神社入門》，商周出版，未經同意禁止轉載。)

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