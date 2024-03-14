房子風水差…人生恐走鐘！風水師揭秘「這地方住不得」小孩容易變流氓？

人除了身材會「走鐘」以外，內心也會因為外在環境因素而有走偏的可能，風水師陳冠宇在《命運好好玩》節目中分享了兩種容易讓人走鐘的不良風水，千萬要當心。

宅屋凌亂、坐臥不分的格局

要知道環境可以造就人，建議房間要保持整齊，衣服不能亂丟，要好好整理。早上起來，一定要先將窗簾打開，除了讓房間通風以外，更重要的要是讓太陽光照進來，除此之外起床後棉被要摺好，枕頭也要放好，不能亂七八糟，日夜有序，生活也會變得更好。

宅屋位於三角區塊內

在買房子時要特別注意不要選在三角區塊內的房子，所謂的三角區塊就是因為道路區分形成的一個區塊剛好呈現三角型，從風水上來說，住在這個區塊龍蛇雜居，住在這裡的人容易心術不正，更是容易出流氓、黑道。建議找房子時，盡量選擇棋盤式的道路格局，讓整個氣流都流通，這樣對住在裡面的人才更好。

因為道路而形成的三角形區域也是風水的大地雷。（翻攝自YouTube頻道「命運好好玩 官方頻道」）

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