房子風水差…人生恐走鐘！風水師揭秘「這地方住不得」小孩容易變流氓？
人除了身材會「走鐘」以外，內心也會因為外在環境因素而有走偏的可能，風水師陳冠宇在《命運好好玩》節目中分享了兩種容易讓人走鐘的不良風水，千萬要當心。
宅屋凌亂、坐臥不分的格局
要知道環境可以造就人，建議房間要保持整齊，衣服不能亂丟，要好好整理。早上起來，一定要先將窗簾打開，除了讓房間通風以外，更重要的要是讓太陽光照進來，除此之外起床後棉被要摺好，枕頭也要放好，不能亂七八糟，日夜有序，生活也會變得更好。
宅屋位於三角區塊內
在買房子時要特別注意不要選在三角區塊內的房子，所謂的三角區塊就是因為道路區分形成的一個區塊剛好呈現三角型，從風水上來說，住在這個區塊龍蛇雜居，住在這裡的人容易心術不正，更是容易出流氓、黑道。建議找房子時，盡量選擇棋盤式的道路格局，讓整個氣流都流通，這樣對住在裡面的人才更好。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔯2024運勢一次看
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第1名豐衣足食不擔憂
🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言