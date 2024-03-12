旺財開運招貴人！幸福風水10守則：空氣流通、玄關整潔、櫃子要「做這件事」
幸福風水布局建議
若要開創幸福人生，「家」就是你創造一切幸福泉源的根基，不管你擁有的是大空間、小空間、豪宅或小宅，只要布局大原則有做到，必能創造生活小確幸，讓你時刻被風水嘉惠運勢。若剛好要搬家、租屋，也可以檢視新屋的格局是否符合以下原則，必能使你的生活因幸福風水而圓滿順遂。
幸福風水布局十守則：
⒈ 家宅空氣流通：
若無對外窗，可多開門，放循環扇，讓空氣能對流，好運能流通。
⒉ 格局方正：
這是家運昌盛的關鍵，若有不方正的空間，要盡量把它當儲物間，少停留與走動。
⒊ 玄關整潔：
在風水上，此處象徵事業、學業的出路，能帶來前途光明的好運，也能帶來貴人上門的好運。
4. 曲折有情：
這是一種風水上的設計，玄關到客廳之間的路線喜迴旋曲折，不僅能化解穿堂煞，又能引氣進財。若大門打開直沖客廳，可用屏風區隔，讓煞氣止步、好運進入。
⒌ 整潔旺運：
應定期打掃與重新收納，乾淨的家能創造好磁場，讓你桃花人緣運更佳。
⒍ 減少尖銳物：
仙人掌、帶刺的擺飾等越少越好，尖刺的磁場會帶來小人與破財事件，易使財福失守。
⒎ 家運光明：
室內要有充足的光線，因為家就是一個財庫，點亮財庫才能散發財運訊號，吸引好運、財運到你家。
⒏ 香氣創造財氣：
布局風水是為了聚氣造運，「氣」若要旺，可用香氛來「創氣」，因香氣的能量不只能影響屋主的心情，也能為空間創造不同氛圍與磁場，它能凝聚招財之氣，帶來好運。
⒐ 創造靠山：
書桌、辦公桌座位的背後盡量靠牆，象徵「背後有靠」，有靠山、貴人之意，能夠帶來事業和生活上的依靠。若座位後方靠窗、靠走道，則可在椅子或窗邊吊掛五帝錢化煞、穩固運勢，也可在椅子上放置靠枕，為自己創造「背後有靠」的好運。
⒑ 暗藏貴氣：
櫃子裡的收納務必整潔乾淨，因櫃子代表「貴運」，也代表「暗貴人、暗財運」，所以要定時幫櫃子內部斷捨離，只留下最喜歡、最常用的物品，此布局能聚氣、創造真正有助人生的暗貴人，讓他成為生活中的驚喜應援。
(本文摘錄自《四神天地魔法書：你專屬的居家辦公風水創意學》，時報出版，未經同意禁止轉載。)
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