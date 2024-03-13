快訊

疑探頭查看…男松山站遭火車撞擊 頭部重創無心跳急救中

愛妻持毒遭逮 阿沁認了「警察登門」：我們會一起面對

「2024甜心卡」開賣！ 麥當勞「焦糖冰奶茶」敲碗成功點起來　加碼草莓OREO限期回歸

「您好，我來幫您整理遺物」整理師進屋先鞠躬 感受主人的回應

商周出版／ 文‧廖心筠
圖為遺物示意圖。圖/ingimage
圖為遺物示意圖。圖/ingimage

翻開遺物清單筆記本，幫你搬家到天堂

遺物會說話，想想自己在生命凋零前，會在遺物整理清單的筆記本上寫下什麼呢？

走進她的家，大約只有十坪的一房一廳，三、四十個紙箱幾乎佔據整個客廳，裡面都是居家洗腎的輸液，看起來非常壯觀。小小的空間裡，站著好幾位整理師，還有屋主的姪女，感覺顯得擁擠。

我走進裡面的房間，一個用拉門隔出來的空間。她的侄女站在我的右側，所有的整理師在後方排成一排。我先深深九十度鞠躬表明來意，「您好，我是遺物整理師廖心筠。您的姪女委託我們整理您的遺物，我們會幫您把房子整理乾淨，讓您的物品遺愛人間。」在我們全體鞠躬的同時，感覺空間給予了回應，我的手臂上起了雞皮疙瘩，今天一定能很順利的完成。

從遺物閱讀主人的生命故事

屋主離開後，這裡半年沒有住人了，我們要進去工作前，楊姓媽媽桑很貼心先找了清潔人員來清理廁所，讓整理師們能使用乾淨的廁所，這真的是一個非常貼心的舉動，很少看到這麼為員工著想的老闆。

屋主的房裡有一張單人床，是她待最久的地方，牆壁和床頭櫃上已經積了滿滿一層灰，我們把它擦得和新的一樣。床邊的書桌上有幾本筆記本，裡面詳細記錄她的洗腎數據，書桌旁有一台醫療用的白鐵藥車，裝著各式各樣的藥膏、紗布、棉棒，藥袋裡裝著憂鬱症的藥。再順著點滴架的管子往下看，放在藍色水桶裡的兩大包輸液已經變質，原本無色透明的輸液變成深咖啡色，好像在訴說著它們已經用盡全力陪伴屋主走到最後。看著這些遺物，祝福她脫離病痛，往更好的地方去了。

我把堆在床邊的紙箱一箱箱拆開，看得出來屋主是一個非常熱愛學習的阿姨。她非常努力地學習文書處理，甚至把所有的按鍵輸入都列印下來。她很喜歡逛書局，紙箱裡有各家書局的薄紙袋，撕開膠帶，裡面是全新的筆、立可帶、筆記本、貼紙卡片等等，感覺她就是一個少女，喜歡去書局挑選各式各樣的文具。我把這些文具全部結緣出去，相信也會送到和她一樣喜歡逛書局的人手上，讓這些東西能再延續下去。

她還有好多筆記本，有的剪貼著食譜和報紙上的格言，而絕大多數的筆記本上都有她娟秀的字跡，有時候是寫一些歌詞、有時候寫的是心情感想，筆跡美得像是印上去的一樣。每一次的遺物整理，我覺得最觸動人心的就是這些手寫字體，還有屋主下筆時的心情。也許她離開了，這些紀錄已經沒有意義，但我仍然會拍照下來，像是替她保留在人間最後的筆跡。

盤點人生，整理師眼中的神奇巧合

我在她的床邊看到一本小小的筆記本，也許是身體不適，筆跡已經變得潦草，但還是看得出她很細心記錄。每頁都寫著不一樣的物品名稱，看起來像是住院時需要的用品清單，但神奇的是，在遺物整理師的眼裡，我覺得更像是遺物整理順序的清單。巧合的是，我打開的那一頁，第九項寫得剛好就是我幫她捐贈的所有文具和禮品！也許在生命的最後，她也曾經盤點自己所有的物品，只是沒有力氣再好好整理。

另一頭，夥伴打開半年沒有使用的冰箱，食物早就腐敗，幾乎都是蛆的屍體，濃濃的惡臭撲鼻，一般人絕對退避三舍。但我們團隊的兔兔非常專業，她打頭陣把冰箱腐敗的物品撤下，把蛆的屍體全部清乾淨，再由團隊分工清洗冰箱抽屜和收納盒，讓冰箱可以乾淨漂亮地讓下一個人家繼續使用。

那天的天氣很炎熱，空氣很悶，小小的空間被大家擠的水洩不通，即便每個人都熱到汗流浹背，大家依舊努力著，希望給逝者一個乾淨的空間。大家手不停歇地拆箱，拆下的紙箱疊得快和衣櫃一樣高，夥伴找到附近回收的婆婆，婆婆說他膝蓋不好，沒辦法上來搬，夥伴們就把紙箱全部綁好扛下樓，送上婆婆的推車。她笑得很開心，那些堆在家中的紙箱，現在變成了婆婆一餐的餐費。

遺愛人間，祝福一切回歸原點

《姐，整理的是人生：收納教主廖心筠，從斷捨離、整理收納到領悟人生幸福的旅程》。圖／商周出版提供
《姐，整理的是人生：收納教主廖心筠，從斷捨離、整理收納到領悟人生幸福的旅程》。圖／商周出版提供

最後，我把貴重的物品、有紀念性的照片全部交給她的侄女，也謝謝姪女委託我們，讓我們能幫屋主做最後的服務。回頭看看她的相簿，那個有娃娃臉的可愛少女，年輕時就開始洗腎，過得很辛苦，但她沒有放棄，把自己的人生過得充實又精彩。最終離開時，東西也收得好好的，在她離去後，我們讓這一切又回歸原點。

阿姨，您放心，您的書籍和文具都分類好放進結緣袋，讓有需要的人沿用下去。您的家具和電器，我們也遺愛人間捐出去了，里長請人搬走冰箱和電磁爐，捐給當地清寒的里民，這些東西都有了第二生命，繼續發揮它們的價值，造福很多人。謝謝您讓我們為您做遺物整理，這次的整理很順利，如果您看得到一定會非常滿意，祝福您放心地往更好的地方去。

(本文摘錄自《姐，整理的是人生：收納教主廖心筠，從斷捨離、整理收納到領悟人生幸福的旅程》，商周出版，未經同意禁止轉載。)

冰箱 整理師 文具店 斷捨離 洗腎

延伸閱讀

有錢的人斷捨離、沒錢的人在買買買囤積！你是哪一種人？

「斷捨離」最大功效是變有錢！買便宜貨＝買窮人…學5個讓自己擁有更好生活的絕佳方法

年前斷捨離！家裡「這七種東西」快丟...壞運出去、好運進來

窮神去去走！3月9日「送窮日」這樣做…馬上發達抱緊財神爺

相關新聞

「您好，我來幫您整理遺物」整理師進屋先鞠躬 感受主人的回應

我走進裡面的房間，一個用拉門隔出來的空間。她的侄女站在我的右側，所有的整理師在後方排成一排。我先深深九十度鞠躬表明來意，「您好，我是遺物整理師廖心筠。您的姪女委託我們整理您的遺物，我們會幫您把房子整理乾淨，讓您的物品遺愛人間。」在我們全體鞠躬的同時，感覺空間給予了回應，我的手臂上起了雞皮疙瘩，今天一定能很順利的完成。

錢進來了！3月哪些生肖財運爆表？快來看你在不在名單上

2024年來到了3月，正是乍暖還寒的時節。此時的運勢是否也像天氣一樣多變呢？有哪些生肖可以迎接財神賞賜的好運？現在就由科技紫微網帶著大家來看看，十二生肖在這個3月裡的財運如...

白色情人節到！「3生肖」能脫單 兔不要退縮、馬桃花運綻放、第一名身邊很多人暗戀

白色情人節源自於日本，是女方回禮給男方的日子，同時也是男生來不及送禮的第二次機會，這股浪漫的風潮在台灣已成為男女間重視的節日，但是對於單身男女來說，形同二次傷害，不過不用擔心，在十二生肖中，有幾個生肖將在白色情人節脫單，一起來看看是哪幾個生肖。

每日星座運勢／金牛風趣幽默得人緣 敢行動有收入

2024-03-13牡羊座短評：易與人起爭執。【整體運★★☆☆☆】今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺乏溝通會讓情況更糟糕

天生發財命「三生肖」！屬馬有謀略、屬虎易掌權、這生肖投資眼光佳

有些人天生就有富貴命，特別容易招來錢財。陸媒《搜狐網》分享天生有「發財命」的三生肖，在職場上能靠自身本領闖出一片天，憑藉果斷的個性與精準的投資眼光，容易在工作上取得成功、獲得錢財，生活富裕且充足。

旺財開運招貴人！幸福風水10守則：空氣流通、玄關整潔、櫃子要「做這件事」

若要開創幸福人生，「家」就是你創造一切幸福泉源的根基，不管你擁有的是大空間、小空間、豪宅或小宅，只要布局大原則有做到，必能創造生活小確幸，讓你時刻被風水嘉惠運勢。若剛好要搬家、租屋，也可以檢視新屋的格局是否符合以下原則，必能使你的生活因幸福風水而圓滿順遂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。