「您好，我來幫您整理遺物」整理師進屋先鞠躬 感受主人的回應

翻開遺物清單筆記本，幫你搬家到天堂

遺物會說話，想想自己在生命凋零前，會在遺物整理清單的筆記本上寫下什麼呢？

走進她的家，大約只有十坪的一房一廳，三、四十個紙箱幾乎佔據整個客廳，裡面都是居家洗腎的輸液，看起來非常壯觀。小小的空間裡，站著好幾位整理師，還有屋主的姪女，感覺顯得擁擠。

我走進裡面的房間，一個用拉門隔出來的空間。她的侄女站在我的右側，所有的整理師在後方排成一排。我先深深九十度鞠躬表明來意，「您好，我是遺物整理師廖心筠。您的姪女委託我們整理您的遺物，我們會幫您把房子整理乾淨，讓您的物品遺愛人間。」在我們全體鞠躬的同時，感覺空間給予了回應，我的手臂上起了雞皮疙瘩，今天一定能很順利的完成。

從遺物閱讀主人的生命故事

屋主離開後，這裡半年沒有住人了，我們要進去工作前，楊姓媽媽桑很貼心先找了清潔人員來清理廁所，讓整理師們能使用乾淨的廁所，這真的是一個非常貼心的舉動，很少看到這麼為員工著想的老闆。

屋主的房裡有一張單人床，是她待最久的地方，牆壁和床頭櫃上已經積了滿滿一層灰，我們把它擦得和新的一樣。床邊的書桌上有幾本筆記本，裡面詳細記錄她的洗腎數據，書桌旁有一台醫療用的白鐵藥車，裝著各式各樣的藥膏、紗布、棉棒，藥袋裡裝著憂鬱症的藥。再順著點滴架的管子往下看，放在藍色水桶裡的兩大包輸液已經變質，原本無色透明的輸液變成深咖啡色，好像在訴說著它們已經用盡全力陪伴屋主走到最後。看著這些遺物，祝福她脫離病痛，往更好的地方去了。

我把堆在床邊的紙箱一箱箱拆開，看得出來屋主是一個非常熱愛學習的阿姨。她非常努力地學習文書處理，甚至把所有的按鍵輸入都列印下來。她很喜歡逛書局，紙箱裡有各家書局的薄紙袋，撕開膠帶，裡面是全新的筆、立可帶、筆記本、貼紙卡片等等，感覺她就是一個少女，喜歡去書局挑選各式各樣的文具。我把這些文具全部結緣出去，相信也會送到和她一樣喜歡逛書局的人手上，讓這些東西能再延續下去。

她還有好多筆記本，有的剪貼著食譜和報紙上的格言，而絕大多數的筆記本上都有她娟秀的字跡，有時候是寫一些歌詞、有時候寫的是心情感想，筆跡美得像是印上去的一樣。每一次的遺物整理，我覺得最觸動人心的就是這些手寫字體，還有屋主下筆時的心情。也許她離開了，這些紀錄已經沒有意義，但我仍然會拍照下來，像是替她保留在人間最後的筆跡。

盤點人生，整理師眼中的神奇巧合

我在她的床邊看到一本小小的筆記本，也許是身體不適，筆跡已經變得潦草，但還是看得出她很細心記錄。每頁都寫著不一樣的物品名稱，看起來像是住院時需要的用品清單，但神奇的是，在遺物整理師的眼裡，我覺得更像是遺物整理順序的清單。巧合的是，我打開的那一頁，第九項寫得剛好就是我幫她捐贈的所有文具和禮品！也許在生命的最後，她也曾經盤點自己所有的物品，只是沒有力氣再好好整理。

另一頭，夥伴打開半年沒有使用的冰箱，食物早就腐敗，幾乎都是蛆的屍體，濃濃的惡臭撲鼻，一般人絕對退避三舍。但我們團隊的兔兔非常專業，她打頭陣把冰箱腐敗的物品撤下，把蛆的屍體全部清乾淨，再由團隊分工清洗冰箱抽屜和收納盒，讓冰箱可以乾淨漂亮地讓下一個人家繼續使用。

那天的天氣很炎熱，空氣很悶，小小的空間被大家擠的水洩不通，即便每個人都熱到汗流浹背，大家依舊努力著，希望給逝者一個乾淨的空間。大家手不停歇地拆箱，拆下的紙箱疊得快和衣櫃一樣高，夥伴找到附近回收的婆婆，婆婆說他膝蓋不好，沒辦法上來搬，夥伴們就把紙箱全部綁好扛下樓，送上婆婆的推車。她笑得很開心，那些堆在家中的紙箱，現在變成了婆婆一餐的餐費。

遺愛人間，祝福一切回歸原點

《姐，整理的是人生：收納教主廖心筠，從斷捨離、整理收納到領悟人生幸福的旅程》。圖／商周出版提供

最後，我把貴重的物品、有紀念性的照片全部交給她的侄女，也謝謝姪女委託我們，讓我們能幫屋主做最後的服務。回頭看看她的相簿，那個有娃娃臉的可愛少女，年輕時就開始洗腎，過得很辛苦，但她沒有放棄，把自己的人生過得充實又精彩。最終離開時，東西也收得好好的，在她離去後，我們讓這一切又回歸原點。

阿姨，您放心，您的書籍和文具都分類好放進結緣袋，讓有需要的人沿用下去。您的家具和電器，我們也遺愛人間捐出去了，里長請人搬走冰箱和電磁爐，捐給當地清寒的里民，這些東西都有了第二生命，繼續發揮它們的價值，造福很多人。謝謝您讓我們為您做遺物整理，這次的整理很順利，如果您看得到一定會非常滿意，祝福您放心地往更好的地方去。

(本文摘錄自《姐，整理的是人生：收納教主廖心筠，從斷捨離、整理收納到領悟人生幸福的旅程》，商周出版，未經同意禁止轉載。)

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