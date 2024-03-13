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腰桿挺直…絕不巴結人三星座！獅子自尊至上、牡羊討厭假面人、這星座獨立又清高

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為獨立自主示意圖。圖/ingimage
圖為獨立自主示意圖。圖/ingimage

很多人不管在職場、交際各種場合，時常扮演一個巴結人的角色，但是有些人卻反其道而行，絕不巴結人。命理網站旺好運分享「哪些星座就是不喜歡巴結人」，快看看都有誰吧！

第三名：水瓶座

水瓶座性格很獨立又真摯，他們向來討厭那種會巴結的人，而且也會避而遠之，他們覺得把自己份內的事做好即可，其他的小動作都是多此一舉。

第二名：獅子座

獅子座天生帶有高傲的心態，喜歡被伺候的他們，怎麼可能會去巴結人，他們的自尊心是不能夠接受的，寧願吃虧也不會拉下臉來求人。

第一名：牡羊座

牡羊座性格很誠懇與坦誠，不喜歡違背自己的良心，更討厭虛假之人，要他們去巴結一個人比登天還難，是非常有骨氣的一群代表。

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