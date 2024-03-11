本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「運勢起飛」：賺進大把鈔票

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要保持態度親切，就能讓獲利不斷往上衝，有人則是運勢扶搖直上，賺進大把鈔票，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬蛇

在經濟不景氣的時代下，常常看到店家提早打烊，但你卻是反其道而行，如果你是攤販經營者，在這段時間裡，將是你逆勢成長的大好時光，本周財運相當不錯，要好好的打起精神，用最燦爛的活力迎接客人，只要自身能保持態度親切，就能增加客人的消費意願，讓你的獲利不斷往上衝。

第四名：血型B型+生肖屬牛

如果你是餐廳或是場地租借經營者，在這段時間裡，將會有許多不同的團體前來詢問，此時就是你展現專業能力的時候了，無論客戶有什麼需求，你都要盡可能的完成，提供最好的服務，讓配套措施盡善盡美，不僅能快速接下好幾張訂單，而且對於未來往後的生意，也會有很大的幫助。

第三名：血型B型+生肖屬龍

如果你的工作是3C相關的銷售業者，或是大型家電的銷售員，在這段時間裡，有機會遇到企業下單或是多人團購的商機，這筆生意來得又快又輕鬆，客戶大多已經決定好商品，無須多於介紹，要的只是優惠條件，如果你能夠提供物超所值的方案，那麼大筆財富到手，只是分分鐘的事。

第二名 血型A型+生肖屬雞

在生意場上，除了實體商品的銷售外，還有專業知識的銷售，如果你是諮商師，例如律師、營養師、心理醫師等，只要是銷售專業的工作，在這段時間裡，能夠遇見許多慕名而來的客戶，這當然也是你過去努力的成果，如今正是你收成的時候，請記得保持專業，提供最好的策略，就能替你的荷包大量補財。

第一名 血型O型+生肖屬兔

無論你的事業大到營建工程，或是一般的水泥板模等工作，只要是跟建築有關，在這段時間裡，你的運勢將會不斷扶搖直上，本周能夠接下許多工作項目，一下子讓你笑得合不攏嘴，但是辛苦壓力卻是少不了，不過不用擔心，只要按部就班，注意施工品質，就能如期完工，賺進大把鈔票。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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