唐綺陽星座運勢週報： 雙子受長官提拔 天秤「這點」讓桃花不敢靠近
【唐綺陽星座運勢週報3/11-3/17】
星象影響：諸星在雙魚、日海合相、金星進雙魚、木天趨近
諸星在雙魚，受難者或幕後工作者受到關注或褒獎。日、海合相，海王星相關事物被放大，關注毒品、酒駕、受苦受難的人及犧牲奉獻者，身心靈及宗教領域有機會發光發熱。金星進雙魚，雙魚優勢被看見，頹廢之美盛行。木、天趨近，顛覆的能量影響生活。
12星座個別運勢：
處女：進度卡住先忙其他事情，感情趨於平淡穩定
天蠍：事情一把抓需先做功課，對另一半內心戲別太多
魔羯：努力爭取團隊共識，感情上要柔軟一點
水瓶：花時間參加無意義的聚會，會遇到特別的桃花
金牛：職場向下溝通很重要，感情上要注意談吐
獅子：工作上衝鋒陷陣，感情要把心事說出來
天秤：改變思維可更進一階，太奇怪會讓桃花無法靠近
雙魚：過去努力帶來收穫，感情上能得疼愛
牡羊：運勢上漲找到方向，感情少掌控請多柔軟
雙子：受長官提拔壓力大，感情別被工作影響
巨蟹：需處理合約或程序，感情避免失衡要多表達
射手：勇於自我創造突破，接觸各界菁英尋找桃花
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