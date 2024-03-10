快訊

悲！雙北人1,500萬買新房再退一圈 專家：泰山都買不起

麥道文化差異使經營受挫 MD-80再創第二春也難救頹勢

影／台中聯結車翻車擠扁轎車母子命危 目擊男大生：下坡車速快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四星座明起鴻運當頭 獅子事業運超旺、這類人投資好眼光

聯合新聞網／ 綜合報導
3月11日起，四大星座運勢看旺，圖為星座運勢示意圖。圖片來源/ingimage
3月11日起，四大星座運勢看旺，圖為星座運勢示意圖。圖片來源/ingimage

新的一周到來，《搜狐》指出，3月11日起，四大星座運勢看旺，分別是獅子座、天秤座、射手座、水瓶座的朋友，將會鴻運當頭、歲歲平安。

獅子座

首先是獅子座，這個星座的朋友一向自信、勇敢，充滿朝氣與活力。3月11日起，獅子座的事業運勢非常旺盛，將有更多的機會來臨，讓他們展現自己的才華。而感情方面，獅子座的人會收穫浪漫和愛情，更加快樂、幸福。

天秤座

天秤座的人通常都很討人喜歡，3月11日起，他們的人緣和社交能力又會更強，思維更加敏捷，擅長解決人與人之間的矛盾。另外，財運部分也會有些許提升，靠著一向都很不錯的眼光收穫錢財。

射手座

射手座的人通常非常樂觀，他們是很自由、自信的。3月11日起，他們的好運將精準命中，特別是在事業方面，射手座的人會變得更加有能量、充滿激情，有機會創造更多機會和成功。而在感情方面，射手座的人會被幸福的氣息所包圍，心靈與愛情會更加接近。

水瓶座

最後是水瓶座，這個星座的人一向有著獨立思考和創新的行動力。3月11日起，水瓶座的人會憑藉自己的才華，為未來創造美好機會，事業有望出現很多不錯的機會和突破。而感情方面，水瓶座的人會感受到更多的愛和支持，將會獲得更多的感動和成長。

星座運勢 財運

延伸閱讀

最有智商！容易被老闆器重的「3大星座」 摩羯工作狂、牡羊最積極

瘦到皮包骨！林襄出席活動照片曝光 眾人嚇壞：骨頭要斷了

他急問「為何每天用牙線還蛀牙」？過來人曝關鍵：刷再乾淨都一樣

男友一家去澳洲…1舉動讓她心碎喊「我好像外人」 網友卻不挺

相關新聞

四星座明起鴻運當頭 獅子事業運超旺、這類人投資好眼光

新的一周到來，《搜狐》指出，3月11日起，四大星座運勢看旺，分別是獅子座、天秤座、射手座、水瓶座的朋友，將會鴻運當頭、歲歲平安。

每日星座運勢／牡羊向外活動好運臨 展現最好一面

2024-03-10牡羊座短評：與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。【整體運★★★★★】向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有

殺破狼週運勢／獅子當心恐怖情人 摩羯生活費見底

單身的獅子座要當心遇到恐怖情人追求，經常跟蹤你，甚至做出侵犯你人身自由的行為。

3月11日「龍抬頭」12生肖神龍加持…蛇有財運、鼠猴有貴人、雞業績飛天

3月11日(周一)就是俗稱的「二月二」龍抬頭，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，12生肖會在這些方面會「如有神助」，會被神龍加持，快來看看你的好運在哪裡吧！

最有智商！容易被老闆器重的「3大星座」 摩羯工作狂、牡羊最積極

有些人天生就有優秀的能力，特別容易被老闆器用，搜狐網指出有3個星座正是這種類型，包含了摩羯座、牡羊座、天秤座。

不缺錢！中年後更有魅力的「3大生肖女」聚財納福、財運更旺

有些人會在年輕時努力打拚，讓晚年能夠過更好的生活，搜狐網指出，有3大生肖女，在40歲之後更有魅力，能聚財納福，甚至財運更旺，有機會享受不缺錢的日子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。