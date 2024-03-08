窮神去去走！3月9日「送窮日」這樣做…馬上發達抱緊財神爺

谷帥臻風水命理師指出「錢不是萬能，沒錢萬萬不能」，坊間求財方式千萬種，但為何求財老是效果不彰? 因為「窮鬼」緊跟在我們身邊，「窮鬼」使人貧，所更財寳，應時衰耗；想要求財，若不先送走窮鬼，如何能有貴？

漢代以來民間有所謂的「晦日送窮」、「送窮船」、「破五窮」觀念，「窮神、窮鬼」人人怕所以要先送走再求財；《荊楚歲時記》記載正月晦日乃是「晦日送窮」日，宋代喻良能「…俗以正月二十九日送窮，二月二日為迎富。」該如何送窮？「送窮」就是「先捨」不好的習性，平日多作功德，自身才能再騰出空間「得到」容納福報。

送窮咒。圖/旺好運提供

谷帥臻老師建議大家正確的求財順序，大家好好把握今年正月晦日先送走「窮鬼」擺脫貧窮，然後二月二日再向土地公求財，「先捨」、「再得」才能幫自己迎來豐盛富足的好運勢。

如何「送窮」 1. 甲辰年送窮日：2024/3/9(農曆正月29日)整日均可送窮。 2. 捐物資或財佈施：將舊衣、毛毯整理洗淨，捐贈給需要的對象單位；或將捐款佈施給急難救助、賑災，認養小孩，救濟；捐贈救災醫療設備為佳。 3. 居家大掃除：當日再將陽宅門廳、各房間的四個角落打掃乾淨。 4. 念誦「送窮咒」：佈施捐贈完成後，向天祈福並幫自己加唸「送窮咒」。 5. 每年正月最後一日先完成上述「送窮」步驟，然後二月初二「土地公」生日再求財，會有意想不到的效果，不妨試試看。

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