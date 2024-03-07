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三星座男「有錢就作怪」？射手天生野馬、金牛露出本性、雙子逢場作戲

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為戀愛示意圖。圖/ingimage
圖為戀愛示意圖。圖/ingimage

俗話說「男人有錢就作怪」，就是說有些男人一但有了錢飛黃騰達，就開始流連花叢，到處尋歡作樂，甚至還會拋棄糟糠妻。搜狐網分享「越有錢、越花心的三大星座男」，快看看那些星座上榜。

▍射手座

射手座生來就是花心星座，他們像長不大的小男孩，永遠在尋求新鮮的愛情。

一旦有錢之後，射手座會變得更花心，他們的心就會像脫韁野馬一樣肆意狂奔，曖昧起來毫無下限，為了征服別的異性，射手座男人出手超大方，所以只要另一半能管住錢，射手座就不至於變得太壞。要防止射手座花心的話，另一半要常常保持新鮮感，成為他們想要繼續追尋的對象。

▍金牛座

金牛座的男生表面看似木訥，其實一肚子花花腸子，他們平常低調，容易給異性留下溫和可靠印象。

金牛男在沒錢的時候，主打疼老婆，又努力上進，簡直堪稱「愛家好男人」。但是金牛男一旦變得有錢，就開始顯露本性，對另一半吝嗇冷酷，大藏私房錢，甚至跟著朋友尋歡作樂。不要看金牛座男人平常一臉老實樣，只要有了錢，悶騷的那一面就出來了，主動拈花惹草，對外面的女人非常大方。要防止金牛男花心，另一半要保持良好的外貌體態，否則他們是很容易變心的。

▍雙子座

雙子男的花心程度非常的高，要讓他們一輩子只想著一個女人，那還不如要了他們的命。雙子座男人是個不懂得回絕的人，只有人對他好，他們基本上不拒絕。但有例外是如果他真心認定另一半，雙子也能相對專情。

雙子男只要荷包不夠深，他們還是比較老實的。一旦有了錢，那身邊的狐朋狗友也多了起來，雙子擅長說謊及察言觀色，如果另一半又比較遲鈍，雙子男絕對是大玩特玩，但是他們通常只是圖個新鮮，不會和外遇對象動真感情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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