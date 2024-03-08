12星座地雷「一說就翻臉」！批評獅子沒品味、攻擊巨蟹家人、質疑2星座工作太混
對於別人的批評，不同星座的人會有不同的反應，也有一些話題是「地雷區」，絕對說不得，12星座聽到別人批評他們什麼事情，會立刻翻臉呢？快看看吧。
▍白羊座
．幼稚不成熟
．衝動壞事情
．不管別人感受
．難成大事
▍金牛座
．在意別人，卻被說小氣
．吃飯AA，卻被說計較
．被說戀愛腦
．用過去傷心的事情作攻擊
▍雙子座
．關心別人，被說多管閒事
．被人說假假的，沒有真朋友
．被指責
．明明做了很多，卻被批評做什麼都錯漏百出
▍巨蟹座
．批評巨蟹家人
．忽略巨蟹的情緒
．滿腔熱情貼冷臉
▍獅子座
．被批評外表
．被人看不起的言語
．被批評品味
．傷害獅子座的自尊心
▍處女座
．工作能力被質疑
．批評對人際關係的冷漠
．被說過於執著，對事情沒有幫助
．自己認同的被大眾否定
▍天秤座
．被說沒有禮貌
．指責別人，反被指責
．儀表被人放大批評
▍天蠍座
．被說腹黑
．很愛一個人，卻被說佔有慾強
．沒有壞心腸，卻被人懷疑
．發現端倪，卻被人認為是疑心病重
▍射手座
．被批評做什麼都不認真
．專一時被人質疑
．怒羞成怒
▍魔羯座
．批評工作表現
．被說不認真工作
．重視工作多於一切
．明明用心，卻被說難相處
▍水瓶座
．被批評故意搞怪
．被質疑自己的愛
．被人批評自己的天馬行空
▍雙魚座
．被人說玻璃心
．情緒來的時候，被人批評小事化大
．搞消失時，被人認為是引人注意
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