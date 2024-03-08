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12星座地雷「一說就翻臉」！批評獅子沒品味、攻擊巨蟹家人、質疑2星座工作太混

聯合新聞網／ 12talks
圖為聽到批評生氣示意圖。圖/ingimage
圖為聽到批評生氣示意圖。圖/ingimage

對於別人的批評，不同星座的人會有不同的反應，也有一些話題是「地雷區」，絕對說不得，12星座聽到別人批評他們什麼事情，會立刻翻臉呢？快看看吧。

▍白羊座

．幼稚不成熟

．衝動壞事情

．不管別人感受

．難成大事

▍金牛座

．在意別人，卻被說小氣

．吃飯AA，卻被說計較

．被說戀愛腦

．用過去傷心的事情作攻擊

▍雙子座

．關心別人，被說多管閒事

．被人說假假的，沒有真朋友

．被指責

．明明做了很多，卻被批評做什麼都錯漏百出

▍巨蟹座

．批評巨蟹家人

．忽略巨蟹的情緒

．滿腔熱情貼冷臉

▍獅子座

．被批評外表

．被人看不起的言語

．被批評品味

．傷害獅子座的自尊心

▍處女座

．工作能力被質疑

．批評對人際關係的冷漠

．被說過於執著，對事情沒有幫助

．自己認同的被大眾否定

▍天秤座

．被說沒有禮貌

．指責別人，反被指責

．儀表被人放大批評

▍天蠍座

．被說腹黑

．很愛一個人，卻被說佔有慾強

．沒有壞心腸，卻被人懷疑

．發現端倪，卻被人認為是疑心病重

▍射手座

．被批評做什麼都不認真

．專一時被人質疑

．怒羞成怒

▍魔羯座

．批評工作表現

．被說不認真工作

．重視工作多於一切

．明明用心，卻被說難相處

▍水瓶座

．被批評故意搞怪

．被質疑自己的愛

．被人批評自己的天馬行空

▍雙魚座

．被人說玻璃心

．情緒來的時候，被人批評小事化大

．搞消失時，被人認為是引人注意

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

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