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轉運囉！三生肖3月中「遇百年難得財運」 一類人事業越滾越大

聯合新聞網／ 綜合報導
3月中旬，三大生肖有望轉運，再熬幾天就能碰上百年一遇的財運。 聯合報系資料照
3月中旬，三大生肖有望轉運，再熬幾天就能碰上百年一遇的財運。 聯合報系資料照

3月中旬，三大生肖有望轉運！《搜狐》指出，生肖雞、龍、狗的朋友，再熬幾天就能碰上百年一遇的財運，整體運勢亨通，攔都攔不住。

生肖雞

屬雞的人聰明睿智又會賺錢，這陣子可說是人逢喜事精神爽，財運豐厚、大吉大利，而且到了3月中旬，運勢又會更升級，喜從天降、旺氣十足，事業將會越做越大，享受幸福大好人生不是夢。

生肖龍

屬龍的人生來就是招財命，特別會賺錢，而且很有想法，3月中旬一到，生肖龍馬上又會有橫財運，喜鵲報喜、富貴到來，好運連連，萬事如意，八方來財富。

生肖狗

屬狗的人個性善良，平時過著平淡生活，他們希望有著不愁金錢的大好人生，而隨著年齡越大，財運也會越旺，3月中旬一到，將會遇到貴人相助、吉星高照，離不愁金錢的夢想更近一步。

生肖 財運 運勢

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