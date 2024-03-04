唐綺陽星座運勢週報：處女事業遇到瓶頸 水瓶有魅力光環
【唐綺陽星座運勢週報3/4-3/10】
星象影響：天王與木星趨近、火天四分、日海入相、水星進牡羊
天王與木星趨近，個人身上容易有驟變發生，將大家不斷往新方向推進，遇到麻煩事請找突破口。火天四分，情緒容易受刺激，當心脾氣爆發，或因價值觀不同造成衝突，也須留意金錢糾紛，慎防身體受到攻擊，注意流行病及用火、用電安全。日海入相，享受藝術相關活動，避免粗心大意或逃避現實。水星進牡羊，大眾有話直說，網路言語具攻擊性，需強壯自己的心靈。
12星座個別運勢：
牡羊：職場不適合過於好惡分明，感情避免過度焦慮
雙子：工作變數多需實事求是，對另一半別吹毛求疵
處女：事業遇到瓶頸，留意身體健康，戀情也面臨關卡
天秤：同事跟預期中的有落差，戀愛上別跟自己過不去
金牛：減輕事務量讓腦袋思考，戀愛方面要停看聽
射手：工作上別過度完美主義，桃花多但無暇顧及
魔羯：事業按部就班別著急，遇年輕有誠意的追求者
雙魚：過去職場累積的好事有收穫，感情大方有加分效果
巨蟹：事務有突破性發展，戀情獲眾人祝福或遇聰明桃花
獅子：工作上有貴人提攜，遇對象個性霸道溝通要有技巧
天蠍：職場肩負重任需集中精神，感情等有空再經營
水瓶：事業被嘉獎有升官運，愛情運勢佳有魅力光環
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言