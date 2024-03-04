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唐綺陽星座運勢週報：處女事業遇到瓶頸 水瓶有魅力光環

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

【唐綺陽星座運勢週報3/4-3/10】

星象影響：天王與木星趨近、火天四分、日海入相、水星進牡羊

天王與木星趨近，個人身上容易有驟變發生，將大家不斷往新方向推進，遇到麻煩事請找突破口。火天四分，情緒容易受刺激，當心脾氣爆發，或因價值觀不同造成衝突，也須留意金錢糾紛，慎防身體受到攻擊，注意流行病及用火、用電安全。日海入相，享受藝術相關活動，避免粗心大意或逃避現實。水星進牡羊，大眾有話直說，網路言語具攻擊性，需強壯自己的心靈。

12星座個別運勢：

牡羊：職場不適合過於好惡分明，感情避免過度焦慮

雙子：工作變數多需實事求是，對另一半別吹毛求疵

處女：事業遇到瓶頸，留意身體健康，戀情也面臨關卡

天秤：同事跟預期中的有落差，戀愛上別跟自己過不去

金牛：減輕事務量讓腦袋思考，戀愛方面要停看聽

射手：工作上別過度完美主義，桃花多但無暇顧及

魔羯：事業按部就班別著急，遇年輕有誠意的追求者

雙魚：過去職場累積的好事有收穫，感情大方有加分效果

巨蟹：事務有突破性發展，戀情獲眾人祝福或遇聰明桃花

獅子：工作上有貴人提攜，遇對象個性霸道溝通要有技巧

天蠍：職場肩負重任需集中精神，感情等有空再經營

水瓶：事業被嘉獎有升官運，愛情運勢佳有魅力光環

愛情運 星座運勢 木星 職場

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