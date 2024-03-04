本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「短時間大量獲利」：像聚寶盆

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人運勢將要有所改變，有機會提升職等以及薪資，有人則是稍微推波助瀾，業績自然瞬間上衝，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬豬

在工廠內的工作雖然如出一轍，沒有太多的變化，但往往需要很大的專注力，也很耗費體力，不過本周的你，運勢將要有所改變，在這段時間裡，非常有機會受到長官的賞識，被推派接受更高難度的訓練，只要能通過考核，就有機會提升職等以及薪資，未來更有可能會到國外擔任主管職。

第四名：血型B型+生肖屬雞

網路商機雖然龐大，但競爭卻是非常激烈，若無特色，很難打下一片天空，如果你是網路販售的經營者，在這段時間裡，有任何新的想法都可以大膽嘗試，或是增加不同的商品來豐富自己的網站，因為本周的運勢不錯，能夠在不知不覺中，不斷的累積人氣，同時也會帶來很豐厚的收益。

第三名：血型A型+生肖屬虎

如果你的工作跟線路、管線有關，例如水電工程，或是網路架設等，在這段時間裡，有機會接下一筆大訂單，但施工的環境非常複雜，而客戶的要求也很瑣碎，但你一定要保持耐心，這件工程不求快，只求圓滿，只要你謹慎施工，完成客戶要求，就能順利獲得工程款，而且還會有一個感謝的大紅包。

第二名：血型O型+生肖屬猴

在金字塔頂端的族群中，消費能力實在令人羨慕不已，如果你的工作是銷售高單價商品，例如名牌包或各類精品，在這段時間裡，請你把精神力提升到最高，因為你將有機會遇到許多消費意願高的客人，只要你稍微推波助瀾，點燃他們的欲望，自然業績瞬間上衝，替你贏得滿滿的獎金。

第一名：血型AB型+生肖屬鼠

如果過去在投資市場上沒有太多的獲利，或是資金被套牢，仍然無法翻身，在這段時間裡，將是你殺出一條康莊大道的好機會，本周的感知能力特別旺盛，你可以多吸收各方資訊，並加以統合整理，很快就能做出正確決定，在短時間內大量獲利，就像聚寶盆一般，不斷的累積財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦