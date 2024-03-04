快訊

張洪量慟失愛妻！換肝一年後病逝 演唱會流下男兒淚

MLB／大谷翔平3支3敲三壘打卻誤以為開轟 下一戰打天使

「究竟想幹嘛」？管碧玲傳訊高金素梅「失禮」 海巡報告還扯原住民同仁升遷

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「短時間大量獲利」：像聚寶盆

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
圖／canva

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人運勢將要有所改變，有機會提升職等以及薪資，有人則是稍微推波助瀾，業績自然瞬間上衝，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬豬

在工廠內的工作雖然如出一轍，沒有太多的變化，但往往需要很大的專注力，也很耗費體力，不過本周的你，運勢將要有所改變，在這段時間裡，非常有機會受到長官的賞識，被推派接受更高難度的訓練，只要能通過考核，就有機會提升職等以及薪資，未來更有可能會到國外擔任主管職。

第四名：血型B型+生肖屬雞

網路商機雖然龐大，但競爭卻是非常激烈，若無特色，很難打下一片天空，如果你是網路販售的經營者，在這段時間裡，有任何新的想法都可以大膽嘗試，或是增加不同的商品來豐富自己的網站，因為本周的運勢不錯，能夠在不知不覺中，不斷的累積人氣，同時也會帶來很豐厚的收益。

第三名：血型A型+生肖屬虎

如果你的工作跟線路、管線有關，例如水電工程，或是網路架設等，在這段時間裡，有機會接下一筆大訂單，但施工的環境非常複雜，而客戶的要求也很瑣碎，但你一定要保持耐心，這件工程不求快，只求圓滿，只要你謹慎施工，完成客戶要求，就能順利獲得工程款，而且還會有一個感謝的大紅包。

第二名：血型O型+生肖屬猴

在金字塔頂端的族群中，消費能力實在令人羨慕不已，如果你的工作是銷售高單價商品，例如名牌包或各類精品，在這段時間裡，請你把精神力提升到最高，因為你將有機會遇到許多消費意願高的客人，只要你稍微推波助瀾，點燃他們的欲望，自然業績瞬間上衝，替你贏得滿滿的獎金。

第一名：血型AB型+生肖屬鼠

如果過去在投資市場上沒有太多的獲利，或是資金被套牢，仍然無法翻身，在這段時間裡，將是你殺出一條康莊大道的好機會，本周的感知能力特別旺盛，你可以多吸收各方資訊，並加以統合整理，很快就能做出正確決定，在短時間內大量獲利，就像聚寶盆一般，不斷的累積財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 網路 血型 運勢

延伸閱讀

城府最深三星座！金牛隱忍、摩羯穩重 這星座心思如海猜不透

喜歡獨處！「5星座」人多就會有壓力 性格孤僻又超怕熱鬧

冷到沒朋友！最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第一名別人要直視都難

超free自由自在三星座…射手隨時在玩、天秤討厭框架、第一名「跟著感覺走」

相關新聞

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「短時間大量獲利」：像聚寶盆

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人運勢將要有所改變，有機會提升職等以及薪資，有人則是稍微推波助瀾，業績自然瞬間上衝，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：處女事業遇到瓶頸 水瓶有魅力光環

天王與木星趨近，個人身上容易有驟變發生，將大家不斷往新方向推進，遇到麻煩事請找突破口。火天四分，情緒容易受刺激，當心脾氣爆發，或因價值觀不同造成衝突，也須留意金錢糾紛，慎防身體受到攻擊，注意流行病及用火、用電安全。日海入相，享受藝術相關活動，避免粗心大意或逃避現實。水星進牡羊，大眾有話直說，網路言語具攻擊性，需強壯自己的心靈。

每日星座運勢／金牛辦公桌收拾乾淨 有助提升運勢

2024-03-04牡羊座短評：今天是你的大晴天，出去放鬆一下吧！【整體運★★★★★】一切都進展得非常順利，工作能力強，選擇適合自己的方式，會讓你的事業更上一層樓。將他對你的好想得理所當然，又忽視對他

超free自由自在三星座…射手隨時在玩、天秤討厭框架、第一名「跟著感覺走」

有些人做事情就是要規劃與計畫，很有原則，但有些人就是喜歡憑感覺行事，命理網站旺好運分享「哪些星座真的很沒有原則」，快看看和你想得一樣嗎？

3月11日土地公生日！命理師曝「龍抬頭」開運法 理髮店生意旺

農曆二月初二是民俗上「龍抬頭」的日子，今年在陽曆的3月11日登場，相傳這天也是土地公生日。命理師柯柏成也分享「龍抬頭」開運法，像是在當天剪頭髮，以及到廟裡祭拜後將「引錢龍」帶回家。

龍年先遇小人背後插刀...可把握這天「打小人」迎貴人

後天（2024年3月5日）將進入「驚蟄」節氣，是今年第三個節氣，根據中華民間傳統習俗，此節氣代表春雷驚醒蟄伏在地下動物的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。