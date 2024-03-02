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3月5日「驚蟄」禁忌多！要打小人、不能結婚、不要去「這地方」

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為春天花朵示意圖。圖片來源/ingimage
圖為春天花朵示意圖。圖片來源/ingimage

3月5日是廿四節氣的「驚蟄」，民間相傳昆蟲從入冬開始便藏於土中，幾乎不吃食物稱為「蟄」，不過到了春雷之時，雷公打雷驚醒昆蟲，昆蟲紛紛從土堆裡爬出來稱為「驚蟄」，也代表開始進入農耕時刻。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「驚蟄」的習俗與禁忌，不可不知。

《驚蟄習俗》

1.吃梨：

驚蟄民間有吃梨的習慣，因為春雷一響，萬蟲出沒，要遠離害蟲，離為「梨」同音，因此才會說要吃梨子，原因是要遠離蟲子，另外驚蟄節氣天氣乾燥，人容易口乾舌燥，因此吃梨可以潤肺養生。

2.祭白虎：

驚蟄蛇鼠蟲蟻會出沒，因此這些害蟲被稱為搬弄是非的小人，因此民間流行要在驚蟄之日打小人。民間也會以祭白虎方式趕走一些霉運，所以可去宮廟來祭白虎。

3.吃毛豆：

毛豆長的像毛毛蟲，因此驚蟄吃毛豆或炒毛豆，象徵吃毛毛蟲或炒蟲，有驅除害蟲的意思。

4.殺蟲日:

驚蟄日可以用殺蟲劑，或者石灰將害蟲清除，如此才能將害蟲驅除乾淨。

5.打小人：

3星座春天小人多，要打小人。可用一張紙寫下討人厭的人名字，再用鞋子打，象徵踩害蟲打小人。

●犯小人星座：金牛座、水瓶座、獅子座

●犯小人生肖龍、牛、狗

●破除被打法（反打小人法）：怕被人當小人打，小孟老師教你一招，在紙上寫「所有打我小人者，必被我打之」，如此就能反打小人。

《驚蟄禁忌》

1.不可以結婚相親:

民間相傳驚蟄結婚或相親會遭到雷公處罰，因為雷公會打雷，故會有不吉利的象徵，民間認為驚蟄結婚會被雷公拆散，因此有驚蟄嫁娶淚汪汪，雷打鴛鴦各一方之說。

2.避去山區森林：

驚蟄萬蟲出沒，因此避免去山區森林以免蟲子過多，蟲子爬到身上叮咬身體產生過敏。

3.避談判與簽約：

驚蟄小人害蟲多，談判簽約恐會有損失，也容易有官司發生。

4.避免指天：

雷公打雷指天有不禮貌之說，因此驚蟄前後日不要指天，以免雷公生氣那就不好了。

5.兒童避免去空曠地：

驚蟄日兒童外出若聽見雷聲，容易產生驚嚇，嚴重會啼哭不停，若天氣陰天僅量避免外出。

6.一樓住戶緊閉門窗：

驚蟄之日雷公蟲盡出，所謂雷公蟲就是俗稱的蜈蚣，因此1樓住戶最好緊閉門窗，以防止蜈蚣進入家中。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 生肖 節氣 驚蟄

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