「乾淨的家會有好事發生」清潔收納整理…雜物掰了！財神來了！

一位單親媽媽的心願

有一位日本的占卜師，寫過一本書《有錢人家找不到衛生紙，沒錢人家冰箱黏貼紙》。到底「有錢人」的家，和「沒錢人」的家，有什麼不同呢？

這讓我想到曾服務過的一對年輕小夫妻。媽媽生了第二胎後，照顧二寶的同時，面對家裡一團亂，感到無能為力，漸漸開始逃避，乾脆眼不見為淨。

但隨著自己的生活越來越忙，和老公、家人的爭吵越來越多，過著典型的「沒錢人」的生活。娘家的媽媽很心疼她，捨不得女兒嫁人後竟然過著這樣的生活，於是寫了一封很誠懇的信，請我到府幫忙他們一家。

娘家的媽媽說：「我很年輕就喪夫，從二十歲出頭自己拉拔孩子長大。也許是一直努力賺錢忽略了她，也可能是因為單親，讓孩子渴望被愛。我很希望女兒能多見見世面，但想不到她也和我一樣早婚。我沒辦法再為她做什麼，最希望的是她能學會收納整理，改變自己的生活，讓我的孫子們也能在乾淨的環境裡長大。」信裡的一字一句，都是單親媽媽深切的心願。

如入鮑魚之肆，久而不聞其臭

小夫妻使用的空間只有遊戲間和主臥室，遊戲間本來是想要打造給孩子玩耍的，但日積月累堆滿雜物，慢慢地就走不進去了，所以孩子們只能在客廳的角落爬行。

我們在小孩房開始清理雜物堆時，突然聞到一股臭味，我問媽媽：「你有沒有聞到腐臭味？」她說：「沒有啊！應該只是空氣比較悶吧？」結果我在雜物堆最底下的包包裡找到臭味來源，竟然有一個腐爛的肉包！媽媽也非常傻眼，「這個包包大概快一年沒用了！」，也就是那個肉包整整放在那裡快一年，腐爛發臭了這麼久，都沒有人發現。原來這就是如入鮑魚之肆，久而不聞其臭啊！

省小錢花大錢，其實是一種自我暗示

這位媽媽還有一個「沒錢人」的特質，就是「省小錢，花大錢」。

她真的很愛試用品，不僅省吃儉用地使用各種試用品，而且花了很多時間精力，在各大藥局換試用品。例如寶寶已經七個月了，還是硬包NB的尿布，卻把正品的大包尿布上網拍賣。

我沒有建議她把試用品送人或賣掉，而是請她先集中同類型的產品，看看自己到底擁有多少東西。接著，我告訴她：「其實在心裡，你是在暗示自己，『我和我的孩子只配得上試用品』。」這樣的行為感覺省下很多錢，但她也因為去各大藥局兌換試用品時被店家推銷，反而花了很多錢買了很多保健食品，加上幾乎都忘記吃，最後通通放到過期。

相同的情況也反映在小孩的衣櫥上面。衣櫥裡滿滿都是外婆買的各種可愛童裝，媽媽卻覺得平常都在家裡，捨不得給他們穿，於是孩子每天都穿質料很粗糙的恩典牌。我們在整理衣服時，我也提醒媽媽這個問題，她看著衣櫥裡這些捨不得穿、快要放到穿不下的衣服，再看著自己手上一堆捨不得丟、充滿毛球的衣服，她突然覺得自己真的錯了。

於是她開始加速斷捨離，「我只要留下我們真的會用的東西就好」。我們一起整理出超多東西，全部結緣出去，也清出好多包垃圾。

髒亂的家，財神爺進來也會跌倒

年輕的爸爸是一位業務，對於風水非常在意，堅持床要放在房間的正中間。這樣一來，經過的人常常腳都會踢到瘀青。我告訴爸爸：「風水固然重要，但比起風水，雜物的負能量才是最強的。你家這麼亂，財神爺進來也會跌倒啦！」 《姐，整理的是人生：收納教主廖心筠，從斷捨離、整理收納到領悟人生幸福的旅程》。圖／商周出版提供

本來他對於請人來收納這件事非常不以為然，但就在我們收納完的隔天，他開始發生一連串的好事。先是公司突然接到半年份的超大業績；接著，他原來有一個考試，已經考了八、九次都沒考過，竟然在收納後的一週也順利通過了，大家都覺得非常不可思議。

其實，就像那位日本占卜師的書上寫的，「沒錢人」的問題很好解決，只要清潔、收納、整理就能改變。所以，如果你也想要變成有錢人，就趕快斷捨離吧！改變你的思考方式和生活習慣，把那些覺得可惜、捨不得，卻沒有在使用的物品都送出去，你就會發現空間乾淨了，人就順了、錢自然就來了！

(本文摘錄自《姐，整理的是人生：收納教主廖心筠，從斷捨離、整理收納到領悟人生幸福的旅程》，商周出版，未經同意禁止轉載。)

商品推薦